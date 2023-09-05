Мосбиржа: курс доллара стремится к отметке 97,5 рубля на торгах вторника

Сюжет: Курсы валютМосковская биржа

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже вплотную подобрался к отметке 97,5 рубля после того, как он преодолел отметку в 97 рублей в самом начале торгов, при этом евро, в начале торговой сессии торговавшийся выше 105 рублей, спустился чуть ниже этой отметки, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.33 мск растет на 61 копейку, до 97,48 рубля, курс юаня — на 5 копеек, до 13,35 рубля, евро — на 26 копеек, до 104,94 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,49%, до 88,56 доллара за баррель.

«Сдержанное давление на рубль сохраняется и сегодня утром. Доллар преодолел 97 рублей, отыграв половину волны снижения середины августа, вызванной экстренным поднятием Банком России ключевой ставки. Полагаю, что в отсутствие новых вводных американская валюта постарается удержаться выше 97 рублей и продвинуться к следующему сопротивлению, зоне 97,8-98,2 рубля, преодоление которой технически открывает пространство для возврата к пикам года», — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

По мнению Алексея Антонова из «Алор брокер», ситуация на российском валютном рынке показывает, что повышение ключевой ставки, а также договоренности с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки лишь снизили темпы падения рубля, но не изменили ситуацию принципиально, поскольку объем спроса на валюту продолжает превышать объем ее предложения.

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