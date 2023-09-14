Мосбиржа: курс доллара перешел к росту и поднимается до 96,86 рубля

Курсы валют

МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг перешел к небольшому снижению к доллару и юаню после роста на старте торгов, при этом укрепляется к евро: американская валюта торгуется по 96,86 рубля, китайская — по 13,31 рубля, европейская — по 103,26 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7.06 мск растет на 64 копейки — до 96,86 рубля, юаня – почти на 8 копеек, до 13,31 рубля, евро опускается на 9 копеек — до 103,26 рубля.

На старте торгов доллар максимально опускался до 96,1 рубля, юань – до 13,23 рубля.

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