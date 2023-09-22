WSJ: бизнесом Евгения Пригожина в ЦАР руководит глава «Русского дома» Сытый

«РИА Новости» ‘ class=»item-image» > Глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый руководит бизнесом Евгения Пригожина после крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» под Тверью, утверждает WSJ со ссылкой на источник. По данным издания, он контролирует «сеть подставных компаний» для экспорта золота и алмазов и финансируемые ЧВК средства массовой информации, однако может утратить влияние из-за нехватки «связей». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бизнесом разбившегося в авиакатастрофе экс-главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в Центрально-Африканской Республике управляет глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на «более чем дюжину» источников из числа бойцов ЧВК и деловых партнеров Пригожина.

По данным издания, Сытый руководил предприятиями «Вагнера» в Африке в течение последних пяти лет. В частности, под его контролем находится «сеть подставных компаний», которые ЧВК предположительно использовала «для экспорта золота, алмазов, древесины и другого сырья» со своей базы в ЦАР.

Также, как утверждают источники WSJ, глава «Русского дома» управляет финансируемыми «Вагнером» средствами массовой информации. О каких конкретно СМИ идет речь, газета не уточняет. Принадлежавшая Пригожину медиагруппа «Патриот», в которую входило в том числе РИА ФАН, прекратила работу после мятежа частной военной компании в июне 2023 года.

«Сытый оказался в центре разгорающейся битвы за судьбу разросшейся многомиллиардной африканской империи Вагнера, состоящей из наемников, золота, древесины и алмазов», — говорится в материале.

При этом WSJ отмечает, что неизвестно, насколько долго глава «Русского дома» будет сохранять влияние, так как у него «нет связей с Кремлем», а его близость к бывшему руководителю ЧВК вызывает у новых лидеров группы «вопросы по поводу его преданности».

Сам Сытый на запрос издания не ответил. Российские власти также не комментировали публикацию газеты.

Что известно про Дмитрия Сытого

Российский культурный центр «Русский дом» открылся в столице ЦАР Банги 1 февраля 2022 года, Сытый был назначен его руководителем. При этом в республику он прибыл в 2017 году, по данным WSJ, вместе с представителями ЧВК «Вагнер» по приглашению президента Фостена-Арканжа Туадеры.

Сам Сытый в интервью изданию «Правда.ру» рассказывал, что изначально работал в ЦАР переводчиком, а в начале 2018 года был включен в инициативную группу по мирным переговорам с лидерами вооруженных группировок.

По заявлению WSJ, через несколько месяцев после приезда в страну Сытый зарегистрировал первую компанию Вагнера Lobaye Invest, которая получила разрешение начать добычу золота и алмазов.

16 декабря 2022 года на Сытого было совершено покушение, он попал в больницу Банги после взрыва анонимной посылки, затем его доставили на лечение в Москву. Посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза обвинил в причастности к покушению Францию. Глава французского МИДа Катрин Колонна обвинения отвергла. «Поддерживают терроризм». Посол ЦАР обвинил Францию в причастности к взрыву в «Русском доме» Глава МИД Франции Катрин Колонна пытается защитить себя, называя фотографию записки с угрозами… 18 декабря 12:52

В апреле текущего года Сытый вернулся к работе в Банги. Комментируя произошедшее в беседе с «Правдой.ру» он заявил, что получал угрозы, в том числе, жизни сына.

«Они требовали, чтобы «Вагнер» ушел из страны, а русские уступили дорогу французам», — рассказал глава «Русского дома».

Как утверждает WSJ, Сытый в последний раз виделся с Пригожиным за несколько дней до крушения самолета: они вместе посетили мероприятие в «Русском доме» в ЦАР. «Нам нужно продолжать работать и не падать духом. Надеюсь, все останется по-прежнему», — заявил он о перспективах России в Африке после того, как бизнес-джет главы ЧВК разбился в Тверской области.

Сытый находится под санкциями США из-за подозрений в связях с Пригожиным.

Наследство Пригожина

В начале сентября 2023 года было открыто дело о наследстве Евгения Пригожина, сообщает RTVI со ссылкой на федеральный реестр. Дело ведет нотариус Анатолий Акуленко из Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.

По информации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, внутри семьи бизнесмена возник конфликт из-за наследства, так как, согласно воле Евгения Пригожина, все активы должны перейти его сыну Павлу.

«Весь бизнес, все компании, вся собственность, кроме нескольких объектов, оставленных дочкам, достались Павлу. Он объявил себя преемником Евгения Пригожина во всем», — заявил источник канала.

Также в сентябре заблокированное в России издание «Верстка» со ссылкой на данные ресурса «Контур.Фокус» заявляло, что новым владельцем компании «Велада», которая с 2020 года занималась добычей нефти в Сирии «в интересах Евгения Пригожина», стал Владимир Зленко. По утверждению СМИ, до 2021 года он был сотрудником полиции и получал зарплату в управлении МВД по Приморскому району Петербурга.

По данным газеты Financial Times, прибыль Пригожина за четыре года, предшествующих началу военной операции на Украине, составила $250 млн, несмотря на санкции. Речь в материале издания идет только о доходах, полученных от компаний по добыче нефти, газа, алмазов и золота, без учета прибыли от внутрироссийских предприятий.