МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития России повысило оценку среднегодового курса доллара в 2023 году до 85,2 рубля с 76,5 рубля, сообщил представитель министерства.

Кабмин в настоящее время завершает работу над проектировками бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Разработанные министерством основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах — на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.

Весной министерство прогнозировало среднегодовой курс доллара в 2023 году в 76,5 рубля, в 2024 году — 76,8 рубля, в 2025 и 2026 годах — в 77,6 и 78,8 рубля соответственно.

Ранее во вторник помощник президента России Максим Орешкин говорил, что кабмин рассмотрит бюджет РФ на 2024-2026 годы буквально через неделю, цифры, заложенные в нем, приятно удивят, в том числе курс рубля будет крепче, чем текущий.

В Минэкономразвития также спрогнозировали курс доллара на конец текущего года на уровне 94 рублей.

«Понятно, что какие-то колебания возможны, на конец года — примерно 94 рубля за доллар», — сказал представитель Минэкономразвития.

«Средний курс на следующий год мы закладываем в 90 рублей за доллар, но, если по траектории смотреть, это означает, что в середине года — это снижение ниже 90», — добавил собеседник агентства.

В последующие годы — постепенное ослабление до 92,3 рубля за доллар в 2026 году, добавил он.

Накануне помощник президента России Максим Орешкин говорил, что пик ослабления рубля уже пройден и сейчас факторы складываются в пользу его укрепления.