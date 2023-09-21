Владимир КузьминПремьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень дружественных и нейтральных стран, чьи банки и брокеры будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.

В список вошли более 30 государств, в том числе Беларусь, Китай, Турция, ЮАР, Бразилия, Венесуэла, Иран, Индия, Египет, Вьетнам, Саудовская Аравия.

Решение подготовлено для реализации новых норм Федерального закона «Об организованных торгах», принятых в июле 2023 года. Они направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран, а также на формирование прямых котировок к рублю.