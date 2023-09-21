Мишустин определил страны, банки которых допустят к валютным торгам в РФ

Владимир КузьминПремьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень дружественных и нейтральных стран, чьи банки и брокеры будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.

В список вошли более 30 государств, в том числе Беларусь, Китай, Турция, ЮАР, Бразилия, Венесуэла, Иран, Индия, Египет, Вьетнам, Саудовская Аравия.

Решение подготовлено для реализации новых норм Федерального закона «Об организованных торгах», принятых в июле 2023 года. Они направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран, а также на формирование прямых котировок к рублю.

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

Мишустин определил страны, банки которых допустят к валютным торгам в РФ

Владимир КузьминПремьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень дружественных и нейтральных стран, чьи банки и брокеры будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. В

Читать далее >

Госдеп: JPMorgan закрыл корсчета с Россельхозбанком по своей инициативе

Американский банк JPMorgan, обрабатывавший часть платежей за экспорт российской сельхозпродукции, прекратил корреспондентские отношения с Россельхозбанком по собственной инициативе. Об этом сообщил глава Бюро по координации санкций Госдепа Джеймс О’Брайен, отметив,

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады