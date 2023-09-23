Военнослужащие российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта обеспечили доставку гуманитарного груза для мирного населения. Кадры сопровождения 23 сентября опубликовало Минобороны РФ.

В город Степанакерт грузовой транспорт российских миротворцев доставил более 50 т груза, в составе которого продовольственные пайки и гигиенические наборы с предметами первой необходимости.

В расположении российского миротворческого контингента находятся 826 мирных жителей, в том числе 440 детей. Все они пока не могут вернуться в свои дома и нуждаются в поддержке.

Российские миротворцы постоянно взаимодействуют с Баку и Степанакертом по вопросам недопущения кровопролития, обеспечения безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

Также принимаются меры по обеспечению безопасности российского миротворческого контингента.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

20 сентября в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В оборонном ведомстве России отметили, что с начала боевых действий в регионе российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По ее итогам представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.