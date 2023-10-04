Владислав КуликовМинистерство юстиции РФ вынесло на общественное обсуждение проект поправок в КоАП, предлагающий, по сути, ужесточить систему наказаний коллекторов. Их будут штрафовать не только за приставания (образно говоря) к гражданам, но и за несоблюдение базовых требований. Например, отсутствие аппаратуры для записи разговоров.

Сегодня коллектора могут наказать, допустим, за слишком частые звонки должнику. Если же коллектор начнет угрожать насилием, то может попасть и под УК. Соответствующий закон недавно был принят.

Теперь же минюст предлагает ввести более строгие подходы: приставы смогут штрафовать не только коллекторов-обидчиков, но и просто недисциплинированных коллекторов, еще не успевших кому-то испортить нервы.

Теперь приставы смогут штрафовать коллекторов, например, если те не представились должнику при звонке. Также штраф получит коллекторское агентство, не записывающее разговоры с должником

По закону коллекторы обязаны записывать телефонные разговоры с должником. Нет таких записей? Будет штраф. Также по закону коллектор в начале разговора должен представиться: сообщить имя или свой индивидуальный идентификационный код. Не представился? Опять будет штраф. И так далее.

«Подготовленный законопроект направлен на совершенствование механизмов защиты граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности, — подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — В частности, вводится административная ответственность за неисполнение решения об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником. Правом вынесения такого решения наделены судебные приставы. Неисполнение ограничения повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года. Юридическим лицам будет грозить штраф от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей».

Напомним, что по закону приставы вправе, условно говоря, выключать телефоны коллекторов и банковских сотрудников, работающих с должниками, на срок до 60 суток. То есть вводить «ограничения использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником». Не представляетесь при звонке? Вот вам блокировка на два месяца.

Также законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушение кредитором или представителем кредитора общих правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц.

Правовые аспекты коллекторской деятельности эксперты «РГ» разъясняют в рубрике «Юрконсультация»

Кроме того, устанавливается административная ответственность за неисполнение профессиональной коллекторской, кредитной или микрофинансовой организацией требований и обязанностей, установленных для таких организаций действующим законодательством Российской Федерации.

«Таким образом расширяется применение административного наказания в отношении коллекторов. Принятие законопроекта создаст условия, при которых будет достигаться цель административного наказания — предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами», — резюмировал Владимир Груздев.