МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты к доллару с середины 2024 года стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, который опубликован на сайте министерства экономического развития.

«К концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. С июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков – рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров», — говорится в документе.

«В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций, наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры, будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года – первой половине 2024 года. С середины 2024 года курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар», — следует из документа.

Министерство также указывает, что по итогам первых 8 месяцев 2023 года официальный курс доллара США к рублю возрос на 36,4%, курс евро к рублю – на 38,1%, курс юаня к рублю – на 32,7%. «Основное влияние оказало сокращение поступления валюты при сокращении экспорта, а также высокий спрос на валюту на фоне растущего импорта, а также изменение структуры внешнеторговых платежей», — указано в документе.

Как ранее говорил журналистам представитель Минэкономразвития, основные параметры прогноза предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах — на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.

Во второй половине сентября рубль пытается стабилизироваться с умеренной тенденцией к укреплению: доллар направляется ниже 96 рублей, следует из данных Московской биржи.