МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Решение об обязательной продаже валютной выручки экспортерами необходимо для стабилизации курса рубля, заявили в пресс-службе Минфина РФ.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

«Данное решение необходимо как для стабилизации валютного курса, так и для того, чтобы обеспечить прозрачность и иметь большее понимание в формировании валютной выручки ключевых российских экспортёров с учётом изменившихся условий внешней торговли», — сказано в сообщении.

ЦБ РФ ранее в четверг заявил, что возврат в России продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на нем, при этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ограничение носит временный и адресный характер, поэтому противоречий с позицией ЦБ нет.