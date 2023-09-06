Светлана Задера,Роман МаркеловМинфин России с 7 сентября по 5 октября планирует направить на покупку иностранной валюты и золота средства объемом 276,16 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 13,15 млрд рублей, сообщили в министерстве.

Таким образом, ежедневный объем покупок активов составит эквивалент 13,15 млрд руб., ранее это значение была определено на уровне 1,8 млрд руб.

Также в минфине отметили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 года в размере 279,12 млрд руб. «Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2023 года составило 2,96 млрд руб», — отмечают в министерстве.

Ранее минфин впервые в этом году объявил не о продаже, а о покупке иностранной валюты по бюджетному правилу. При прочих равных условиях это должно было стать негативным фактором для курса рубля, но фактически покупка валюты будет нивелирована ее продажами Банком России по другому механизму.

Минфин возобновил операции на внутреннем валютном рынке по бюджетному правилу с января 2023 года. В 2022 году они были приостановлены.

Иностранная валюта, которая участвует в таких операциях, — только китайские юани. При этом с января по июль минфин лишь продавал валюту, поскольку фактические нефтегазовые доходы федерального бюджета оказывались ниже базовых. В августе ситуация изменилась.

Банк России выступает агентом для минфина в операциях с валютой по бюджетному правилу. При этом с 1 августа ЦБ начал продавать юани на 2,3 млрд руб. ежедневно в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния для их инвестирования в разрешенные финансовые активы внутри экономики России. Таким образом, операции ЦБ и минфина будут слабо влиять на курс рубля. Его динамика сейчас определяется в основном состоянием платежного баланса, повышение импорта в котором тянет курс рубля вниз. Ранее в Центробанке заявляли, что на ослабление рубля влияют экспортно-импортные операции.