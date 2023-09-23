Спрос на инвестиционные бриллианты в первом квартале 2023 года вырос в 6,5 раза. Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24». Инвестиционные бриллианты не облагаются НДС — нулевая ставка на их покупку в банках действует с 1 октября 2022 года

«Мы видим, что спрос на бриллианты в первом квартале 2023 года в сравнении с первым кварталом 2022 года вырос в 6,5 раза»,— сказал господин Моисеев, его слова приводит пресс-служба Минфина.

Количество банков, сотрудничающих с алмазодобывающей компанией АЛРОСА, в ближайшее время достигнет 30, уточнил он.

В августе АЛРОСА опубликовала первый за полтора года финансовый отчет. В первом полугодии компания сохранила выручку на уровне 2022 года, однако чистая прибыль и свободный денежный поток сократились на 35%.