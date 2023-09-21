План квартала по заимствованиям опять сорван

Несмотря на завершение квартала, Минфин не стал активизировать привлечения на долговом рынке. Министерство провело аукционы по не самым популярным на рынке ОФЗ с постоянным купоном. Но даже незначительное по объему размещение — 17 млрд руб.— потребовало от эмитента рекордной в этом году премии по доходности. В итоге Минфин третий квартал подряд срывает план заимствований. Частично компенсировать недостачу может рост нефтегазовых доходов.

Предложение Минфином двух выпусков облигаций с фиксированной ставкой (ОФЗ-ПД) неожиданно вызвало высокий интерес со стороны инвесторов. Совокупный спрос составил почти 100 млрд руб., из которых 84,2 млрд руб. пришлись на выпуск ОФЗ-ПД — с погашением в 2032 году.

Однако Минфин сохранил жесткую позицию и удовлетворил лишь малую часть заявок — всего на 17,3 млрд руб. В предыдущий раз по этим выпускам было удовлетворено более половины заявок почти на 20,5 млрд руб. При этом средневзвешенная доходность на последних аукционах выросла значительно — на 56 базисных пунктов (б. п.), до 11,89% годовых по девятилетним бумагам и на 49 б. п., до 11,83% годовых по 18-летним облигациям.

300 миллиардов рублей

за один аукционный день необходимо привлечь Минфину для выполнения плана третьего квартала

Заметно выросла и премия по отношению ко вторичному рынку. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, на первом аукционе (по размещению ОФЗ с погашением в 2031 году) относительно низкий спрос был удовлетворен на 65,2%, но для размещения этого небольшого объема эмитенту пришлось предоставить «премию» инвесторам в размере 10 б. п.

Такого уровня «премии» не было на рынке с января этого года, в последние месяцы она редко превышала 5 б. п. «Спрос на девятилетний выпуск был на 45% выше объема доступных к размещению остатков. Но даже с учетом отсечения более 90% заявок премия инвесторам по средневзвешенной доходности составила 9 б. п.»,— отмечает господин Ермак.

Высокая агрессивность заявок связана с последним решением Банка России по ключевой ставке.

В минувшую пятницу регулятор повысил ее сразу на 100 б. п., до 13%, а также не исключил сохранения ее на повышенном уровне продолжительное время.

«Жесткая риторика заявления регулятора, которая предполагает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки вплоть до 14% (согласно прогнозу ЦБР по среднему значению ключевой ставки до конца года), оставляет рынок ОФЗ под давлением по всей кривой доходности»,— отмечает Александр Ермак.

В отличие от предыдущей недели, в последние дни долговой рынок несколько успокоился — снизилось давление продавцов, и как следствие, стабилизировались котировки, отмечает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. В этих условиях инвесторы могли воспользоваться ситуацией и запросить у Минфина повышенную премию к рынку, об этом косвенно говорит повышенный спрос на второй выпуск.

«Вероятно, участники рынка рассчитывали, что небольшой объем размещения на первом аукционе мог заставить эмитента увеличить размер предоставляемой премии, однако этого не произошло»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Кроме того, говорит Владимир Малиновский, после аукциона бумаги на вторичных торгах стали постепенно «сползать» к цене размещения.

В связи с тем, что до конца квартала остался один аукционный день, Минфин с высокой вероятностью и в этом квартале не выполнит план по заимствованию.

Для его исполнения министерству придется привлечь около 300 млрд руб., более чем в четыре раза выше среднего объема привлечений за один аукционный день в третьем квартале. Во втором разрыв был символическим: при плановых 850 млрд руб. эмитент привлек 836 млрд руб.

Как резкий подъем ключевой ставки отразился на долговом рынке

В таких условиях возрастают риски неисполнения годового плана заимствований, и для их компенсации в четвертом квартале придется более активно размещать ОФЗ с переменным купоном. Но такие бумаги, как считает Владимир Малиновский, эмитент придерживает в качестве резерва, предлагая их инвесторам только тогда, когда спрос на классические бумаги падает до минимума. «Занимать под плавающую ставку в условиях, когда стоимость обслуживания кредита может еще подрасти, не хочет никто, даже государство»,— поясняет он.

Впрочем, форсировать размещения Минфин вряд ли будет. В условиях роста нефтяных цен и высокой рублевой стоимости барреля (см. “Ъ” от 19 сентября), считает Владимир Евстифеев, часть недополученных займов можно будет компенсировать ростом дополнительных нефтегазовых доходов.