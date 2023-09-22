Минфин: меры валютного контроля не коснутся обычных граждан

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал в эфире телеканала «Россия-24», что планируемые меры по валютному контролю «не коснутся обычных граждан». По его словам, восстановление валютного контроля предполагает многомиллионный лимит для юридических, но не для физических лиц.

«Я скажу, что совершенно точно это не коснется обычных граждан. Если коснется «физиков», то мы говорим про лимит, который сейчас установлен для валюты — это лимит в миллион долларов в месяц, который для 99,9% наших граждан носит фантастический характер»,— сказал он (цитата по ТАСС). Господин Моисеев отметил, что меры в настоящее время носят дискуссионный характер.

20 сентября Алексей Моисеев сообщал, что меры по валютному контролю обсуждаются в правительстве. По его словам, они нужны для сдерживания оттока капитала в дружественные страны. Позиции Минфина и Центробанка по этому вопросу расходятся. По словам Эльвиры Набиуллиной, отток капитала, которого «опасаются» в Минфине, нужно «лечить совсем другими методами», в том числе изменением ключевой ставки. Она считает, что должны оставаться «те меры валютного контроля, которые носят зеркальный, ответный характер».

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