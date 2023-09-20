Елена МанукиянВ России планируют вернуть меры валютного контроля, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

По его словам, они позволят сдерживать временные колебания валютного курса.

Однако замминистра не стал уточнять, какие это будут меры. «Не хотел бы называть, поскольку они еще обсуждаются, и не ясно, какие из них будут реализованы», — сказал он.

Тем не менее, Моисеев подчеркнул, что они направлены прежде всего на отток капитала, идущий через дружественные страны, и скоро буду представлены широкой общественности. Он также напомнил, что достаточно серьезные меры валютного контроля были введены в начале 2022 года, а затем в течение лета 2022 года, когда рубль укрепился, их поэтапно смягчили.

Между тем, рубль укрепился почти на 50 копеек к доллару после заявлений замглавы Минфина о валютном контроле, доллар торгуется по 96,37 рубля, следует из данных Московской биржи.