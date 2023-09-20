Минфин анонсировал возвращение мер валютного контроля

Елена МанукиянВ России планируют вернуть меры валютного контроля, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

По его словам, они позволят сдерживать временные колебания валютного курса.

Однако замминистра не стал уточнять, какие это будут меры. «Не хотел бы называть, поскольку они еще обсуждаются, и не ясно, какие из них будут реализованы», — сказал он.

Тем не менее, Моисеев подчеркнул, что они направлены прежде всего на отток капитала, идущий через дружественные страны, и скоро буду представлены широкой общественности. Он также напомнил, что достаточно серьезные меры валютного контроля были введены в начале 2022 года, а затем в течение лета 2022 года, когда рубль укрепился, их поэтапно смягчили.

Между тем, рубль укрепился почти на 50 копеек к доллару после заявлений замглавы Минфина о валютном контроле, доллар торгуется по 96,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

Минфин анонсировал возвращение мер валютного контроля

Елена МанукиянВ России планируют вернуть меры валютного контроля, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку. По его словам, они позволят сдерживать временные колебания

Читать далее >

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Роман МаркеловФедеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на очередном заседании по монетарной политике, как и ожидал рынок, не стала менять диапазон базовой процентной ставки. Он остался

Читать далее >

Зампред ЦБ Заботкин выступил против ограничений на движение капитала

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор выступает против введения дополнительных ограничений на движение капитала. Так он отреагировал на предложение Минфина рассмотреть вопрос о частичном возвращении валютного контроля,

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады