Мантуров: АвтоВАЗ не попадает под критерии плательщиков налога на сверхприбыль

Елена МанукиянАвтоВАЗ не попадает под критерии плательщиков налога на сверхприбыль, поэтому вряд ли будет платить его в этом году. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром» в Казахстане.

Кроме того, отметил он, американские санкции в отношении АвтоВАЗа ускорят программу по импортозамещению и не повлияют на план по объему производства в 400 тысяч автомобилей.

Вице-премьер также подчеркнул, что не знает автопроизводителей, которые будут выплачивать windfall tax. Мантуров напомнил, что налог в размере 10% учрежден для крупных компаний. Он разовый и должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. Поступления в бюджет от него ожидаются в объеме 300 млрд рублей.

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Мантуров: АвтоВАЗ не попадает под критерии плательщиков налога на сверхприбыль

Елена МанукиянАвтоВАЗ не попадает под критерии плательщиков налога на сверхприбыль, поэтому вряд ли будет платить его в этом году. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах

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