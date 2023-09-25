Елена МанукиянАвтоВАЗ не попадает под критерии плательщиков налога на сверхприбыль, поэтому вряд ли будет платить его в этом году. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром» в Казахстане.

Кроме того, отметил он, американские санкции в отношении АвтоВАЗа ускорят программу по импортозамещению и не повлияют на план по объему производства в 400 тысяч автомобилей.

Вице-премьер также подчеркнул, что не знает автопроизводителей, которые будут выплачивать windfall tax. Мантуров напомнил, что налог в размере 10% учрежден для крупных компаний. Он разовый и должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. Поступления в бюджет от него ожидаются в объеме 300 млрд рублей.