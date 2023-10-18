Малайзия вернулась к идее дедолларизации экономики через исламский золотой динар

Города мира. Куала-Лумпур

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Правительство Малайзии вернется к идее создания исламского золотого динара и его использования в качестве резервной валюты, чтобы дать толчок развитию торговле с исламскими странами и ослабить влияние доллара США на экономику Малайзии, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

Исламский золотой динар — проект, направленный на восстановление золотого стандарта, был впервые предложен в 2001 году. Основная цель этой инициативы заключается в создании международной валюты, обеспеченной золотом, для использования в мусульманском мире.

Как сообщает индонезийский портал New Straits Times, Ибрагим подчеркнул, что вопрос возвращения к золотому динару будет обсуждаться на предстоящей встрече по исламской экономике и финансам в декабре этого года. «Мы хотим начать использовать золотой динар несмотря на все препятствия. Ранее я уже упоминал, что 25% нашей торговли с Китаем ведется в малайзийских ринггитах и юанях», — заявил премьер.

Ибрагим добавил, что использование золотого динара даст Малайзии альтернативу доллару, что впоследствии «укрепит внутреннюю мощь экономики страны».

«Если мы сможем перевести 5-6% торговли с исламскими странами на золотой динар, это будет позитивным началом, поскольку обеспечит нашу силу и уменьшит зависимость от доллара США. Исламские страны знакомы с динаром. Более того, учитывая рост халяльной индустрии, которая оценивается в триллион долларов, другие страны хорошо информированы о преимуществах динара», — подчеркнул премьер.

Ранее Ибрагим отметил, что Индонезия, Таиланд и Китай согласились использовать малайзийский ринггит в торговле с Малайзией.

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