Лукашевич рассказал о грязных приемах Запада в ОБСЕ в отношении России

Лукашевич: Запад пытается склонить россиян к предательству на площадке ОБСЕ

Запад на площадке ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) использует грязные приемы, в том числе угрозы в адрес российских дипломатов и даже призывы к предательству. Соответствующее заявление 27 сентября сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По словам дипломата, представители западных стран совсем перестали вести цивилизованные диалоги.

«В ход идут самые грязные приемы: демонизация и расчеловечивание России, раскрутка шпиономании, обвинения нашей страны в блокировании работы ОБСЕ. Имеет место переход на личности, оскорбления и угрозы в адрес российских дипломатов, вплоть до призывов к предательству», — приводят его слова «РИА Новости».

Постпред РФ при ОБСЕ отметил, что многочисленные заявления о предполагаемом шпионаже россиян в организации являются методом недобросовестной конкуренции за места в ее структурах.

Лукашевич также обратил внимание на то, что российских представителей в этой системе и без того меньше, чем американцев или британцев.

13 сентября зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич осудил заявление организации о выборах в России. По его словам, члены организации не имели права говорить о нелегитимности голосования в новых регионах, поскольку наблюдателей из ряда ОБСЕ на голосовании не было.

В ОБСЕ осудили проведение выборов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, отметив, что не признают итоги голосований в этих регионах.

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Лукашевич рассказал о грязных приемах Запада в ОБСЕ в отношении России

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