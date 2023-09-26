Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в Киргизии 15 октября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 сентября сообщил, что накануне, 25 сентября, провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что в ходе переговоров обсуждались большие белорусско-российские проекты.

Также белорусский лидер добавил, что договорился о новой встрече с президентом РФ.

«15 октября встречаемся в Кыргызстане», — сообщил он во время встречи с находящимся в Минске губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

До этого президенты Белоруссии и России проводили очные переговоры в Сочи 15 сентября. Лидеры обсудили международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности и сельском хозяйстве.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов 15 сентября заявил «Известиям», что переговоры Путина и Лукашенко позволяют избежать раздора между двумя странами, который пытается внести коллективный Запад.

Ранее Лукашенко приезжал в Россию 22 июля. Тогда его переговоры с Путиным состоялись в Стрельне под Санкт-Петербургом. Белорусский лидер, в частности, рассказал, что Польша перебрасывает войска к границам Союзного государства. Кроме того, президенты обсудили спецоперацию РФ по защите Донбасса.