Ограничения по стоимости могут появиться в 2024 году

Банк России планирует отдельно собирать информацию о полной стоимости кредитов (ПСК), выдаваемых в рамках льготных программ. В результате могут быть введены ограничения по ПСК для новых категорий кредитов, а по оставшимся займам расчетное значение может автоматически вырасти из-за исключения из общей массы. Впрочем, эксперты отмечают, что результаты этого шага будут видны в следующем году, после возобновления ограничений на ПСК, снятых в середине августа.

Банк России опубликовал проект указания, вводящий дополнительную детализацию расчета полной стоимости кредита. Регулятор намерен собирать информацию о кредитах физлицам, которые сейчас не входят в расчет среднерыночных значений ПСК. В частности, банки должны будут предоставлять информацию об автокредитах, ставку по которым субсидирует автопроизводитель. Отдельно будет учитываться ипотека, выдаваемая по льготным программам, информация об образовательных кредитах, а также прочих кредитах, обеспеченных залогом.

Полную стоимость кредита банки и МФО обязаны раскрывать для информирования заемщиков обо всех затратах на получение и обслуживание заемных средств. Показатель учитывает не только процентную ставку, но и попутные расходы, например, обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты. ПСК также позволяет ЦБ ограничивать как размер ставки по отдельным видам потребкредитов, так и стоимость дополнительных услуг.

В этом году вводились ужесточения требований к кредитным продуктам. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, летом в закон о потребительском кредите были внесены изменения, которые в целом ведут к росту ПСК: «По-новому показатель будет рассчитываться с 21 января 2024 года, и, как ожидается, наиболее болезненными изменения станут для автокредитов».

Новые требования ЦБ могут вступить в силу до конца года, однако участники рынка подчеркивают, что решением регулятора до 31 декабря для новых ссуд отменено ограничение ПСК (см. “Ъ” от 17 августа). В частности, это касается всех категорий банковских потребительских кредитов, для МФО по займам, обеспеченным ипотекой, а также по POS-кредитам.

Впрочем, снятие ограничений не означает, что ставки по кредитам остались ничем не ограничены. Как поясняет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, выдачи потребительских кредитов затормозят из-за ужесточений в части надбавок к риск-весам кредитов и в части макропруденциальных лимитов, а также вследствие сокращения платежеспособного спроса.

В следующем году новый документ, по мнению экспертов, внесет свою лепту в повышение расчетных значений ПСК. Управляющий директор НКР Михаил Доронкин отмечает, что, согласно новой системе учета, может быть скорректирован существующий расчет ПСК путем выделения подкатегорий.

Но если в случае образовательных кредитов это не сыграет большой роли ввиду их незначительной доли в портфелях банков, то в случае ипотеки и автокредитов, где из расчета ПСК могут быть исключены субсидируемые кредиты, ставки по которым могут занижать их реальную стоимость в рамках собственных программ банков, это может оказать влияние, считает он. По данным ЦБ, на 1 августа ипотечный портфель банков составлял 15,9 трлн руб. (почти 52% от совокупного портфеля). При этом доля выдаваемых льготных кредитов, по данным АО «Дом.РФ», уже превышает 50% от общего объема ипотечных выдач. На автокредиты приходится около 5% совокупного банковского портфеля.

При этом, как поясняет Юрий Беликов, регулятор хочет следить за ПСК по тем категориям потребительских кредитов, которые не участвуют в расчете среднерыночных значений ПСК, чтобы иметь статистику для принятия решений, если потребуется распространить ограничения и на эти категории. Впрочем, это не означает, что для указанных категорий в кратчайшие сроки будут введены ограничения. Для начала, уточняет господин Беликов, нужно определиться, куда и с каким шагом пойдет ключевая ставка, насколько эффективно таргетируется инфляция и, соответственно, как долго нужно поддерживать высокие рыночные ставки, и уже после этого можно возвращаться к вопросам регулирования ПСК.