Датский производитель игрушек Lego Group отказался от производства игрушечных кирпичиков конструктора из переработанных пластиковых бутылок, сообщает издание Financial Times в материале от 25 сентября.

«Lego отказался от получивших широкую огласку усилий перестать использовать при производстве кирпичиков пластик на нефтяной основе, после того как выяснилось, что использование нового материала ведет к увеличению выбросов углекислого газа», — сообщает издание.

Со слов главного исполнительного директора Нильса Кристиенса, для использования переработанного полиэтилентерефталата необходимо было бы переходить на оборудование нового типа, что повлекло бы за собой увеличение выбросов углерода.

Компания Lego остается самым дорогим брендом игрушек в мире уже девятый год подряд. Как стало известно 15 февраля, стоимость Lego перевалила за $7,44 млрд. Также в топ-10 вошли американские бренды Fisher-Price ($879 млн), Barbie ($701 млн) и Hot Wheels ($410 млн) производства компании Mattel Inc., бластеры Nerf ($462 млн), коллекционная карточная игра Magic: The Gathering ($352 млн) от компании Hasbro Inc., игры под брендом Hasbro ($339 млн) и коллекционные фигурки Pop! ($409 млн), пояснила Brand Finance.