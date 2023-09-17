Лавров: США ведут войну против России, управляя конфликтом на Украине

Западные страны во главе с США ведут войну против России, поставляя на Украину оружие и боеприпасы, а также снабжая Киев разведданными. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье, 17 сентября.

«Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные. <….> Они ведут против нас войну», — сказал министр в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что поставки Западом более дальнобойных ракет Киеву никак не изменят сути происходящего на Украине.

«Я не в состоянии комментировать их заявления, у них семь пятниц на неделе. <…> Но это не изменит существа происходящего на Украине, это факт. А происходит то, что Украину долгие годы готовили для того, чтобы ее руками <…> вести борьбу для нанесения стратегического поражения России», — заявил Лавров.

Днем ранее четыре американских сенатора направили письмо президенту США Джо Байдену с призывом немедленно поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, чтобы «максимизировать вероятность» успеха ее операции. Сенаторы также подчеркнули, что до конца «типичного сезона боевых действий» на Украине остается 30 дней, а ATACMS нужны Киеву, чтобы к зиме добиться важных целей.

15 сентября стало известно, что Байден планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 сентября в Вашингтоне. Ожидаемый визит состоится в то время, когда американский конгресс будет рассматривать запрос Белого дома о дополнительной помощи Киеву. При этом его согласование остается под вопросом, поскольку члены Республиканской партии разошлись во мнениях в данном вопросе.

Между тем, по информации портала Axios, руководство США не планирует объявлять о начале поставок ATACMS Киеву во время визита Зеленского в Генеральную Ассамблею ООН в конце сентября. Авторы статьи отметили, что в конгрессе, особенно среди республиканцев, растут разногласия по поводу будущего американской поддержки киевского режима, поэтому и решение о поставках дальнобойных ракет еще принято не было.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.