Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом в рамках 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщили в Telegram-канале МИД РФ в пятницу, 22 сентября.

«Были предметно обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-саудовского сотрудничества в контексте развития достигнутых ранее договоренностей на высшем уровне», — сказано в сообщении.

Также обсуждалось укрепление взаимодействий между Москвой и Эр-Риядом на различных международных площадках, был затронут вопрос о партнерстве стран на рынке углеводородов.

«Министры отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов взаимодействие между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении», — сообщил российский МИД.

Кроме того, политики обсудили международную и региональную повестку, в частности речь зашла о развитии ситуации в Сирии и в палестино-израильском урегулировании.

Ранее в этот день Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой. Министры обсудили отношения России и Бразилии, наметили планы по дальнейшему взаимодействию и составили график встреч.

Тогда же прошла встреча главы российского МИДа с его коллегой из Республики Мали Абдулаем Диопом. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-малийских отношений, провели заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, включая события в Республике Нигер.

Кроме того, Лавров провел встречу с пакистанским коллегой Джалилом Аббасом Джилани. Они договорились о дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили внешнеполитическую повестку.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.