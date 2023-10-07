Лавров и глава МИД Египта обсудили обострение палестино-израильского конфликта

МИД РФ: Лавров и глава МИД Египта обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 октября провел телефонный разговор со своим коллегой из Египта Самехом Шукри. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИДа.

Стороны, в частности, выразили глубокую озабоченность в связи с резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

«При этом министры были едины в том, что необходимо незамедлительно прекратить боевые действия и наладить палестино-израильский переговорный процесс в соответствии с нормами международного права и имеющимися решениями ООН и ее Совета Безопасности», — говорится в сообщении.

Лавров также напомнил о выдвинутых в последнее время российских инициативах по активизации усилий заинтересованных сторон для палестино-израильского политического урегулирования по двугосударственной формуле.

Вечером в субботу сирены воздушной тревоги вновь прозвучали после перерыва в районе Тель-Авива и в центре Израиля. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики наносят крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Власти страны в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Вечером 7 октября истребители Армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

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