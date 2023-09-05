МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник продолжила снижаться, обновив минимумы с середины августа на фоне внутренних сигналов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,04 рубля, до 97,91 рубля, юаня — на 8 копеек, до 13,38 рубля, евро — на 23 копейки, до 104,91 рубля.

Объем торгов юанями расчетами «завтра» по итогам дня составил 121,3 миллиарда рублей против 36,5 миллиарда по евро и 76,7 миллиарда по доллару.

Доллар за день вырос к рублю на 1%, евро — на 0,2%, юань — на 0,6%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля во вторник снизился к основным валютам, торгуемым на Московской бирже, обновив локальные минимумы с середины августа. Сказалось психологическое давление роста параметров приостановленной до конца года покупки валюты Минфином РФ в ФНБ.

Минфин РФ направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 5 октября 276,16 миллиарда рублей, по 13,15 миллиарда рублей в день. Планируемый объем покупки валюты в период с 7 августа по 6 сентября составлял 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день. Впрочем, в целях снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года.

Также игроки рынка опасаются роста спроса на валюту в рамках выкупа «Лукойлом» до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом. Это может вызвать спрос на инвалюту.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина. В частности, он заявил, что инфляции в России складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%. При этом аналитики ЦБ РФ оценили, что сохранение Банком России жесткой денежно-кредитной политики в этот раз может продлиться дольше, чем в похожих эпизодах в прошлые годы.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) вырос на 0,5%, до 104,7 пункта, сигнализируя о падении спроса на риск.

Стоимость нефти росла на 1,6%, до 90,4 доллара за баррель сорта Brent — к максимуму с ноября 2022 года.

ПРОГНОЗЫ

Цены на нефть превысили 90 долларов за баррель марки Brent, однако для рубля это служит не сильным утешением — эффект от роста цен в значительной мере нивелируется сокращением экспортных доходов из-за санкционного давления, добровольным сокращением Россией своей нефтедобычи, считает Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».

«Ожидаем, что в середине недели курс доллара будет двигаться в пределах 96-99 рублей», — добавил он.

Ориентиры для курсов на предстоящую сессию: 96-98 рублей за доллар, 104-106 рублей за евро и 13-13,5 рубля за юань соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.