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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Индекс доллара незначительно снижается в среду утром, при этом американская валюта растет к иене, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут публикации данных по инфляции в США и продолжают оценивать заявление главы Банка Японии об отрицательной ставке.

По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару рос до 1,0753 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0752 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 147,39 иены со 147,08 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 104,62 пункта.

В среду до открытия рынков США будет опубликована статистика по годовой инфляции в стране в августе. Аналитики предполагают, что инфляция ускорилась до 3,6% с 3,2% месяцем ранее. Таким образом, рост потребительских цен может усилиться второй месяц подряд.

В понедельник глава Банка Японии Кадзуо Уэда (Kazuo Ueda) допустил, что регулятор может отказаться от отрицательной ключевой ставки, если заработная плата и цены вырастут. В тот день иена заметно укрепилась к доллару — на 0,8%, однако затем перешла к ослаблению. Трейдеры не уверены в намерениях японского центробанка.

Аналитик при этом обращает внимание на недавний рост нефтяных цен, что может отразиться на планах Федеральной резервной системы США по ставке.

«Более высокие цены на энергоносители могут побудить Федрезерв вновь принять меры по сдерживанию инфляции. Этот сценарий подчеркивает хрупкий баланс между ценами на энергоносители, инфляционным давлением и действиями центрального банка по монетарной политике», — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).