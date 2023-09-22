Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Минувшую неделю рубль завершил укреплением позиций против ведущих мировых валют. По итогам торгов пятницы курс доллара США составил 96,25 руб./$, что почти на 55 коп. ниже значения закрытия предшествующей недели. Этому способствует возросший спрос на валюту со стороны экспортеров, а также усилившиеся словесные интервенции от финансовых властей.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$) Банк Зенит 95.00 ПСБ 95.00-96.50 «БКС Мир инвестиций» 94.00-97.00 Банк Русский Стандарт 95.00-97.00 Экспобанк 95.00-97.00 Консенсус-прогноз * 95.65

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Экспобанк Банк Русский Стандарт «БКС Мир инвестиций» ПСБ Банк Зенит

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

Важных событий для мировой экономики на следующей неделе не ожидается

До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 95–97 руб./$. Ожидаем определенного укрепления российской валюты на фоне продаж валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к налоговому периоду. Считаем, что на текущий момент все известные негативные факторы заложены в цену российской валюты, поэтому при прочих равных условиях рубль получит определенный импульс к укреплению. Важных событий для мировой экономики на следующей неделе не ожидается. Тем не менее участники рынка будут следить за выходом блока макроэкономической статистики. Так, в пятницу выходит индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго. Отметим, что показатель находится на уровне 48,7 п., что свидетельствует о замедлении экономической активности. Также в пятницу выходит базовый индекс потребительских цен в ЕС. Прогноз составляет 4,8% против 5,3% в прошлом месяце. Снижение инфляции в ЕС сможет повысить аппетит к риску на мировых рынках, в том числе к локальным валютам.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках

В пользу российской валюты — и восстановление нефтяных цен

Рубль показывает укрепление. В качестве поддержки ему выступают экспортные пошлины, новости о запуске мер валютного контроля в рамках сдерживания оттока капитала, увеличение регулятором объемов продаж иностранной валюты в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния. В пользу российской валюты — и восстановление нефтяных цен на фоне повышенного предложения валюты со стороны регулятора. Традиционно сыграет свою положительную роль для поддержки курса рубля на грядущей неделе и приближающийся пик налоговых выплат. В центре внимания — сохранение базовой процентной ставки Федрезервом США неизменной на фоне сообщений о росте экономической активности, что было ожидаемо большинством участников рынка.

Денис Буйволов,

аналитик

До конца сентября нацвалюта может получать поддержку со стороны налогового периода

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 94–97. До конца сентября нацвалюта может получать поддержку со стороны налогового периода. Вместе с тем продажи иностранной валюты со стороны ЦБ, дневной объем которых на уходящей неделе почти десятикратно превышал стандартный для регулятора, не оказали заметного влияния на курсовую динамику рубля. Это говорит о сохранении повышенного спроса на иностранные деньги, а также о вероятности умеренного ослабления нацвалюты после прохождения через пик налогового периода (28 сентября). Фактором поддержки российской валюты выступают цены на нефть, которые вновь нацелились на уровень $95 за баррель Brent.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа

Ориентир на начало недели по курсу — 95–96,5 руб./$

Триггером для укрепления рубля могут выступить высокие цены на нефть и предстоящие 28 сентября налоговые выплаты. А также ожидания шагов властей, способных оказать поддержку российской валюте и сместить баланс спроса и предложения на валютном рынке в сторону последнего. Особое внимание приковано к обсуждению властями мер валютного контроля и решению правительства ввести с октября временные экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля, что может повысить предложение валюты на рынке. Ориентир на начало недели по курсу — 95–96,5 руб./$.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления

Во второй половине недели рубль может поддержать фактор налогового периода

Давление на рубль постепенно снижается. Поддержку начинают оказывать высокие цены на нефть, установившиеся с начала августа. Вербальные интервенции властей по теме рассмотрения мер ужесточения валютного контроля и введение экспортной пошлины в зависимости от уровня обменных курсов позитивно отражаются на стоимости российской валюты. Во второй половине недели рубль может поддержать фактор налогового периода. Объем основных налогов, уплачиваемых в сентябре, оценивается в 2,85 трлн руб., что на 15% больше аналогичных платежей в прошлом месяце.