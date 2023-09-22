Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил укреплением позиций против ведущих мировых валют. По итогам торгов пятницы курс доллара США составил 96,25 руб./$, что почти на 55 коп. ниже значения закрытия предшествующей недели. Этому способствует возросший спрос на валюту со стороны экспортеров, а также усилившиеся словесные интервенции от финансовых властей.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|95.00
|ПСБ
|95.00-96.50
|«БКС Мир инвестиций»
|94.00-97.00
|Банк Русский Стандарт
|95.00-97.00
|Экспобанк
|95.00-97.00
|Консенсус-прогноз *
|95.65
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Экспобанк Банк Русский Стандарт «БКС Мир инвестиций» ПСБ Банк Зенит
Важных событий для мировой экономики на следующей неделе не ожидается
До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 95–97 руб./$. Ожидаем определенного укрепления российской валюты на фоне продаж валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к налоговому периоду. Считаем, что на текущий момент все известные негативные факторы заложены в цену российской валюты, поэтому при прочих равных условиях рубль получит определенный импульс к укреплению. Важных событий для мировой экономики на следующей неделе не ожидается. Тем не менее участники рынка будут следить за выходом блока макроэкономической статистики. Так, в пятницу выходит индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго. Отметим, что показатель находится на уровне 48,7 п., что свидетельствует о замедлении экономической активности. Также в пятницу выходит базовый индекс потребительских цен в ЕС. Прогноз составляет 4,8% против 5,3% в прошлом месяце. Снижение инфляции в ЕС сможет повысить аппетит к риску на мировых рынках, в том числе к локальным валютам.
В пользу российской валюты — и восстановление нефтяных цен
Рубль показывает укрепление. В качестве поддержки ему выступают экспортные пошлины, новости о запуске мер валютного контроля в рамках сдерживания оттока капитала, увеличение регулятором объемов продаж иностранной валюты в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния. В пользу российской валюты — и восстановление нефтяных цен на фоне повышенного предложения валюты со стороны регулятора. Традиционно сыграет свою положительную роль для поддержки курса рубля на грядущей неделе и приближающийся пик налоговых выплат. В центре внимания — сохранение базовой процентной ставки Федрезервом США неизменной на фоне сообщений о росте экономической активности, что было ожидаемо большинством участников рынка.
До конца сентября нацвалюта может получать поддержку со стороны налогового периода
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 94–97. До конца сентября нацвалюта может получать поддержку со стороны налогового периода. Вместе с тем продажи иностранной валюты со стороны ЦБ, дневной объем которых на уходящей неделе почти десятикратно превышал стандартный для регулятора, не оказали заметного влияния на курсовую динамику рубля. Это говорит о сохранении повышенного спроса на иностранные деньги, а также о вероятности умеренного ослабления нацвалюты после прохождения через пик налогового периода (28 сентября). Фактором поддержки российской валюты выступают цены на нефть, которые вновь нацелились на уровень $95 за баррель Brent.
Ориентир на начало недели по курсу — 95–96,5 руб./$
Триггером для укрепления рубля могут выступить высокие цены на нефть и предстоящие 28 сентября налоговые выплаты. А также ожидания шагов властей, способных оказать поддержку российской валюте и сместить баланс спроса и предложения на валютном рынке в сторону последнего. Особое внимание приковано к обсуждению властями мер валютного контроля и решению правительства ввести с октября временные экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля, что может повысить предложение валюты на рынке. Ориентир на начало недели по курсу — 95–96,5 руб./$.
Во второй половине недели рубль может поддержать фактор налогового периода
Давление на рубль постепенно снижается. Поддержку начинают оказывать высокие цены на нефть, установившиеся с начала августа. Вербальные интервенции властей по теме рассмотрения мер ужесточения валютного контроля и введение экспортной пошлины в зависимости от уровня обменных курсов позитивно отражаются на стоимости российской валюты. Во второй половине недели рубль может поддержать фактор налогового периода. Объем основных налогов, уплачиваемых в сентябре, оценивается в 2,85 трлн руб., что на 15% больше аналогичных платежей в прошлом месяце.