Курс доллара поднялся выше четырех шекелей впервые с апреля 2015 года

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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к шекелю во вторник находится выше 4 шекелей на фоне геополитических рисков, что является самым высоким значением за восемь с половиной лет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск курс доллара к шекелю снижается на 0,24%, до 4,0102 шекеля за доллар с уровня прошлого закрытия в 4,0199 шекеля. Курс поднялся выше 4 шекелей за доллар впервые с апреля 2015 года. Днем ранее максимальный уровень составлял 4,0266 шекеля.

С начала октября шекель подешевел к доллару на более чем 5%, днем ранее — на 1%, ослабление валюты следует на фоне геополитической нестабильности.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

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