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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс рубля вернулся к росту в парах с долларом и юанем и продолжает укрепляться к евро: американская валюта торгуется по 96,04 рубля, китайская — по 13,18 рубля, европейская — по 103,14 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.10 мск снижается на 18 копеек, до 96,04 рубля, юаня – на 5 копеек, до 13,18 рубля, евро — на 21 копейку, до 103,14 рубля. Ранее утром юань и доллар несколько укреплялись.

«Риски смещены в пользу укрепления рубля: сегодня Банк России планирует резко, пусть и лишь на неделю, увеличить предложение валюты (напомним, с 2,3 до 21,4 миллиарда рублей), интрига вокруг итогов заседания Банка России сохраняется (в арсенале ЦБР не только ставка, но и меры ужесточения регулирования), да и фундаментальные факторы (заметно подорожавшая нефть, уже состоявшееся повышение ставки) оказывают поддержку рублю», — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

С учетом возобновления падения курса рубля в целом и слабого замедления роста кредитования, растет вероятность того, что Банку России все-таки придется повышать ключевую ставку, считает Алексей Антонов из компании «Алор брокер».

«Причем складывается впечатление, что основной причиной слабости рубля является не столько низкий приток валюты в страну и высокий спрос на нее со стороны импортеров, сколько большой отток капитала. Ждем со стороны ЦБ принятия мер в этом направлении. Сегодня регулятор резко увеличит объем продажи валюты… для купирования спроса на валюту из-за погашения Россией в рублях евробондов», — говорит он.

«Посмотрим, как это отразится на курсе рубля, но сильной уверенности в начале укрепления российской валюты у нас нет», — заключает аналитик.