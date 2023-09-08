Курс доллара может впервые за 9 лет завершить восьмую подряд неделю в плюсе

Знак доллара

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в пятницу вечером по отношению к евро, однако может завершить восьмую подряд неделю в плюсе – впервые за 9 лет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0716 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара, курс доллара к иене — до 147,66 иены со 147,29 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 104,93 пункта.

С понедельника евро подешевел к доллару примерно на 0,6%, при сохранении текущей динамики это станет восьмой неделей снижения для европейской валюты. В последний раз такое наблюдалось летом 2014 года.

В то же время аналитики отмечают «чрезмерное» внимание инвесторов к доллару, что может привести к коррекции.

«Доллар стал довольно перекупленным и чрезмерно любимым. Поэтому он уже созрел для отката. Настроения по отношению к доллару достигли экстремальных уровней, и это не оставляет покупателей для его роста, по крайней мере, в ближайшей перспективе», — сказал агентству Блумберг главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэли (Matt Maley).

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