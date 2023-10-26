Аналитик Васильев допустил снижение курса доллара до 90 рублей в конце года

Курс доллара на торгах Московской биржи во вторник опустился ниже 94 рублей – впервые с 12 сентября этого года. Психологически важную отметку преодолела и европейская валюта – она торгуется ниже 100 рублей. До какого предела укрепится курс рубля и какие факторы будут на это влиять – в материале «Газеты.Ru».

Почему укрепился рубль

Курс рубля укрепляется после решения об обязательной продаже части валютной выручки отдельных экспортеров. Еще одним фактором стал рост цен на нефть в результате развития палестино-израильского конфликта. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Курс рубля укрепляется с 12 октября, когда было объявлено об этом в президентском указе, уточнил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Действие указа вступило в силу с 16 октября сроком на 6 месяцев и распространяется на 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Согласно установленным правительством параметрам, компании обязаны зачислять на счета в России не менее 80% валютной выручки с дальнейшим обязательством по продаже 90% от этого объема.

«В целом российские власти показали, что отметка 100 рублей за доллар является значимой и ее, вероятно, будут защищать с помощью широкого круга административных мер. Это охладило пыл спекулянтов, которые играли против рубля на протяжении последних 10 месяцев», — сказал аналитик. Что будет с курсом рубля после указа Путина о продаже валютной выручки Президент России Владимир Путин в среду ввел обязательную продажу валютной выручки для части… 12 октября 13:31

Курс рубля традиционно укрепляется в последнюю декаду месяца – экспортеры продают больше валюты для выплаты налогов, уточнил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«Мы прогнозируем рост нефтегазовых доходов бюджета в октябре на фоне высоких нефтяных цен, а также отсутствия выплат по топливному демпферу. Выплат может не быть из-за высоких внутренних цен на нефть в сентябре. Поэтому экспортерам приходится продавать больше валюты для выполнения налоговых обязательств», — пояснил он.

По словам Васильева, поддержку рублю будут оказывать продажи ЦБ юаней из резервов на 0,75 млрд рублей в день в рамках бюджетных операций и новые экспортные пошлины, которые вступили в силу с 1 октября. По оценке аналитика, «курсовые» экспортные пошлины могут увеличить предложение валюты на рынке примерно на $0,6 млрд в месяц.

«Наконец, в пользу курса рубля выступают ожидания повышения ключевой ставки в эту пятницу еще на 100-200 базисных пунктов, до 14-15%. Увеличение ключевой ставки повысит привлекательность рублевых сбережений, охладит кредитование и снизит спрос на валюту для закупки импорта в ближайшие месяцы», — подытожил Васильев.

Каким будет предел укрепления рубля

«На этой неделе мы ожидаем дальнейшего укрепления курса рубля благодаря вышеуказанным факторам. Предполагаемый торговый диапазон составляет 91-96 рублей за доллар, 97-102 рубля за евро и 12,4-13,1 рубля за юань», — спрогнозировал Васильев.

Эксперт считает, что курс рубля в базовом сценарии до конца года останется в диапазоне 90-100 рублей за доллар. Аналитик не ожидает, что цикл укрепления курса рубля будет продолжительным. В начале ноября после завершения налогового периода курс рубля может перейти к ослаблению, предположил он.

«Экспортеры в начале месяца, вероятно, будут менее активно продавать валюту. Напротив, импортеры могут активизировать покупку валюты по выгодному курсу для закупки импорта на новогодние праздники и распродажи. Также против рубля могут выступить дальнейшее ускорение инфляции к концу года до 7,5% и вероятное увеличение бюджетных расходов в конце года. Они приведут к увеличению рублевой денежной массы и могут пойти на закупку импорта», — пояснил Васильев.

Поддерживать рубль будут высокие нефтяные цены, возвращение обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров и вероятное повышение ключевой ставки к концу года до 15%, предположил он.

Васильев ожидает, что к концу года курс рубля составит 94-98 рублей за доллар, 100-105 рублей за евро и 12,8-13,4 рубля за юань.

По мнению Перепелицы, предел укрепления курса рубля фактически зафиксирован в российском федеральном бюджете — он сформирован, исходя из 92 рублей за доллар.

«Различные демпферные механизмы также будут снижать и поддерживать курс рубля в районе 92-95 рублей в ближайшее время. Поскольку объем валютной выручки, продаваемой на валютном рынке, «вручную» регулируется правительством РФ, укрепление рубля ниже 92 рублей маловероятно, так как приведет к дефициту бюджета», — сказал экономист.

При сохранении макроэкономической конъюнктуры курс рубля останется в указанном диапазоне, заключил Перепелица. В случае существенного изменения макроэкономических условий, снятия или наложения санкций, развития мирового финансового кризиса, курс рубля может заметно колебаться, независимо от действий правительства, добавил экономист.

По словам Трифонова, валютный рынок остается все еще значительно более узким, чем до 2022 года, поэтому курс рубля будет сохранять повышенную волатильность.

«В базовом сценарии мы ожидаем укрепления рубля до 94,1 рубля за доллар на конец года. Возможны колебания курса в коридоре 90-96 рублей за доллар из-за повышенной волатильности», — отметил аналитик.

Учитывая нахождение курса доллара выше отметки 90 рублей с начала августа, он уже мог быть сконвертирован в новые уровни инфляции, добавил начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев.

«Его удержание вблизи данных значений не будет способствовать дальнейшему росту цен. Таким образом, можно ожидать укрепление рубля при сохранении нижней границы 90 рублей за доллар», — допустил он.