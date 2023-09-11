Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявил, что банк с большой вероятностью откажется от выплаты дивидендов в нынешнем году. По его словам, такое решение планируется принять, несмотря на прогнозируемую рекордную прибыль финорганизации.

«По дивидендам за 2023 год, я думаю, что выплат, скорее всего, не будет»,— заявил господин Костин в интервью РБК. Он добавил, что ВТБ планирует в будущем возобновить выплаты акционерам, однако точные сроки возвращения к выплате дивидендов он раскрывать не стал.

31 августа сообщалось, что группа ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2023 год на уровне около 400 млрд руб. По словам господина Костина, существует высокая вероятность, что ВТБ превысит этот показатель и прибыль банка по итогам года окажется «рекордной».

По итогам 2022 года группа ВТБ на фоне попадания по западные санкции получила убытки в размере 756,8 млрд руб. по РСБУ (613 млрд руб. по МСФО). Из-за этого акционеры банка решили не выплачивать дивиденды. Тем не менее господин Костин утверждает, что благодаря санкциям банк «выработал определенный иммунитет и повысил свой суверенитет». Глава ВТБ также считает, что санкции Запада против российского банковского сектора разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции.

В последний раз ВТБ выплачивал дивиденды акционерам по итогам 2020 года в размере 0,0014 руб. на акцию. В общей сложности на выплату дивидендов было направлено 18,146 млрд руб., что составляло 48% от годовой чистой прибыли банка по РБСУ.