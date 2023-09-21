Бизнес-карты остались без иностранных клиентов

По статистике ЦБ, объемы расчетов по бизнес-картам и средний чек таких оплат стабильно падают с начала военных действий на Украине. Вместе с тем, по данным крупных банков, растет не только количество трансакций, но и средний чек и общий объем платежей. Участники рынка связывают расхождение трендов со снижением платежей по таможенным картам, по которым исторически был более высокий средний чек, и уходом международных компаний, активно использовавших бизнес-карты.

По данным Банка России, во втором квартале 2023 года объем платежей российских компаний по бизнес-картам оказался минимальным за три года — 518,6 млрд руб. При этом еще в четвертом квартале 2021 года был зафиксирован абсолютный максимум по этому показателю — более 1,28 трлн руб. Но в последующие периоды происходило планомерное сокращение объема операций.

Одновременно росло количество операций по бизнес-картам. В отчетном квартале оно превысило 138 млн, установив новый рекорд. При этом в первом квартале было проведено около 120 млн трансакций, а годом ранее — 113 млн. На этом фоне отмечается значительное падение среднего размера операции — с 10,6 тыс. руб. в четвертом квартале 2021 года до 3,8 тыс. руб. во втором квартале этого года.

Однако крупнейшие банки не отмечают у себя не только падения количества трансакций по бизнес-картам, но и объемов этих трансакций. По данным Сбербанка, оборот в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) на одну активную бизнес-карту в августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20%, а доля POS-оборота среди бизнес-карт за семь месяцев 2023 года увеличилась на 3,3%.

В ВТБ по итогам первого полугодия объем операций по бизнес-картам клиентов МСБ увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, а размер среднего чека не изменился. «Основными факторами роста популярности бизнес-карт в этом году выступают общее повышение деловой активности среди предпринимателей, цифровизация продукта, а также расширение его функционала»,— сообщили в банке.

В Альфа-банке рост среднего чека по корпоративным картам составил 30%. Заместитель руководителя блока «Средний и малый бизнес» ПСБ Кирилл Тихонов отметил, что «за год количество активных карт выросло на четверть, количество операций по ним увеличилось больше чем на 50%, а объем операций в рублях вырос на 100%».

Несоответствие в данных Банка России и ведущих российских банков участники рынка объясняют несколькими факторами. Как отмечает руководитель управления продуктов «Тинькофф Бизнеса» Леонид Назаров, в статистике регулятора «учитываются также операции юридических лиц по уплате таможенных платежей, для которых используются специальные таможенные карты».

По словам господина Назарова, обычно средний чек по таможенным платежам значительно выше среднего чека покупки через POS-терминалы по бизнес-карте. «В начале 2022 года доля таких платежей в обороте превышала 50%, и, скорее всего, сокращение оборотов и падение среднего чека связано с падением доли оборота по таможенным картам»,— считает господин Назаров.

Кроме того, явно сократилось использование корпоративных карт компаниями с иностранным капиталом. Как поясняет сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России (АРБ) Алексей Маслов, использование таких карт — «это и часть культуры, и лучший уровень контроля за расходами». В частности, по его словам, во многих международных компаниях существует правило, что «сотруднику выдают корпоративную карту, если у него есть как минимум одна командировка в год». В результате уменьшение количества как самих компаний с иностранным участием, так и их сотрудников могло существенно повлиять на обороты по корпоративным картам.

Вместе с тем опрошенные банковские эксперты говорят, что в этом году показатель уже вышел на плато — в первом квартале он был немногим более 520 млрд руб. Для ускорения развития сегмента требуется доработка регулирования, полагает Алексей Маслов. В частности, по его словам, необходимо, чтобы можно было печатать на кассовом чеке информацию, которую компании используют для бухгалтерии: «В комитете по платежным системам АРБ этот вопрос обсуждается с регуляторами уже более года, и надеюсь, что точку в дискуссии можно будет поставить в ближайшие месяцы».