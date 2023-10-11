Роман МаркеловБанк России де-факто дал рынку очередной сигнал о вероятном повышении ключевой ставки. ЦБ может поднять показатель с нынешних 13% годовых на ближайшем заседании 27 октября, допускают опрошенные «Российской газетой» аналитики. Повышение ставки может потребоваться из-за ситуации с инфляцией, которая уже в начале октября вплотную подобралась к нижней границе прогноза Банка России на весь 2023 год.

Как рассказал журналистам в Госдуме зампред Банка России Алексей Заботкин, в октябре ЦБ «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки». Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что решение по ключевой ставке до конца года будет зависеть от ситуации в экономике: текущий прогноз подразумевает, что ее уровень может повыситься, а может и не поменяться.

Тем не менее чаша весов очевидно сейчас перевешивает в сторону очередного повышения ключевой ставки, причем скорого. Так, по словам Заботкина, годовая инфляция в России по состоянию на 2 октября достигла 5,9%, притом что прогноз Банка России по инфляции на весь год составляет 6-7%. Более того, по словам Заботкина, риски, которые могут разогнать рост цен, сейчас превалируют. Основная цель Банка России — вернуть годовую инфляцию к целевым 4% к концу 2024 года.

Сейчас уровень ключевой ставки составляет 13%, до этого значения Банк России повысил ее на прошлом плановом заседании по денежно-кредитной политике 15 сентября. 15 августа ЦБ внепланово повысил ее с 8,5 до 12%, в июле ставка выросла с 7,5 до 8,5%, до этого не менявшись почти год.

«Если на внеочередном заседании в августе и на сентябрьском заседании Банк России во многом действовал ситуативно, реагируя на растущую инфляцию (в этот период она обычно замедляется) и девальвацию, то при принятии решения 27 октября для регулятора ориентиром будет отложенное влияние изменения монетарных условий», — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Оно проявляется не сразу, а лишь спустя несколько месяцев, сейчас экономика лишь начала реагировать на ужесточение денежно-кредитной политики. По словам Миронюка, ориентиром при принятии решения станет обновленный макропрогноз, в особенности прогноз Банка России по инфляции, инфляционные ожидания населения и аналитиков, соотношение уровня ключевой ставки и инфляционных ожиданий.

Сейчас инфляция в России проходит свою наивысшую точку. Этот пик должен быть преодолен к весне или лету 2024 года, рассчитывают в Банке России

Вероятно, регулятор на ближайшем заседании может рассматривать как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение в рамках до 14% годовых, допускает Миронюк.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, 27 октября Банк России повысит ключевую ставку до 14-15% годовых. Чем слабее будет рубль к заседанию ЦБ, тем выше вероятность более широкого шага повышения ставки, добавляет он. Так, если курс доллара стабилизируется возле отметки в 100 руб., то ЦБ повысит в октябре ключевую ставку на один процентный пункт — до 14%, а в декабре (15 декабря пройдет последнее в этом году плановое заседание ЦБ, где будет рассматриваться уровень ключевой ставки. — «РГ») — еще на один процентный пункт, до 15%, прогнозирует Васильев.

«В рисковом сценарии, если курс продолжит слабеть в сторону 110 рублей за доллар, полагаем, что ключевая ставка в этом цикле может быть повышена до 17-20%», — говорит Васильев. При этом ранее в ЦБ заявляли, что психологической границы по рублю при принятии решений по ключевой ставке у регулятора нет.

По словам Заботкина, текущие темпы роста цен проходят максимальную точку. В сентябре ЦБ указывал на рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля как на основные факторы разгона цен. «Особые опасения вызывает возможное закрепление инфляционных ожиданий на повышенном уровне, что создает вторичные эффекты для инфляции. Кроме того, сохраняются геополитические риски и вероятность более жесткого приземления мировой экономики, что может сказаться на спросе на российский экспорт и динамике валютного курса. Остаются в поле зрения и факторы со стороны бюджетной политики», — рассказывала Эльвира Набиуллина.

Пик годовой инфляции будет пройден весной-летом 2024 года, отметил Заботкин. Это означает, что о понижении ключевой ставки пока можно на какое-то время забыть. Высокая ключевая ставка, похоже, пришла в российскую финансовую систему надолго. Соответственно, дорогими будут вклады и кредиты: после очередного повышения ключевой ставки банки объявят о росте ставок по обоим продуктам.