Полиция Шэньчжэня задержала нескольких сотрудников финансового подразделения девелопера China Evergrande Group. Об этом сообщают международные информагентства, в частности Reuters, со ссылкой на заявление полиции Шэньчжэня в соцсетях. В нем сообщается, что правоохранительные органы приняли «уголовные принудительные меры» против главы подразделения Evergrande по управлению частными капиталами Ду Ляна и некоторых других подозреваемых. Полиция заявила, что расследование продолжается, и не сообщила каких-либо подробностей, включая количество задержанных и даже содержание обвинений против них.

Кризис вокруг Evergrande продолжается с 2021 года. Тогда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга. Задолженность компании достигает $328 млрд. В прошлом году Evergrande пережила технический дефолт по своим долговым обязательствам, она до сих пор проходит через болезненную реструктуризацию. В конце августа торги акциями Evergrande возобновились после 17-месячного перерыва, и в первый же день торгов они упали в цене на 80%.