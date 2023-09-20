Китай призвал создать условия для урегулирования кризиса на Украине

Длительный украинский кризис невыгоден никому, а международному сообществу следует приложить силы к созданию подходящих условий для его урегулирования. Об этом в среду, 20 сентября, заявил вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу на заседании Совбеза ООН.

«Затяжной украинский кризис не отвечает ничьим интересам. <…> необходимо придерживаться общего направления политического урегулирования, стремиться к консенсусу, инициировать переговоры и прекращать боевые действие как можно скорее», — сказал представитель Китая.

Он также отметил, что главной задачей КНР является содействие проведению мирных переговоров, и добавил, что риски распространения конфликта оказывают большое влияние в мировом масштабе. Он призвал мировое сообщество соблюдать ядерную безопасность и не допускать ядерной эскалации конфликта.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что риски глобального конфликта растут. По его словам, это ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся, а также разжиганию новых очагов напряженности.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе Лаврова на полях сессии порядка 20 двусторонних встреч.

Предыдущая сессия прошла в сентябре 2022 года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отметил, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог.

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