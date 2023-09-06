Владислав КуликовСудебные приставы вправе самостоятельно наказывать коллекторов за нарушения. Такое принципиально важное разъяснение сделал Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Некоторое время назад соответствующие изменения были внесены в закон. Однако, судя по всему, еще не все практики осознали: теперь необязательно вести коллектора-нарушителя в суд. Поэтому требуются специальные напоминания.

В одном из конкретных дел суд отменил решение приставов, посчитав, что они не вправе штрафовать коллекторов. Кассационный суд подчеркнул: такие выводы «основаны на неправильном толковании процессуальных норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Кстати, в ближайшее время контроль за практикой взыскания долгов в стране будет резко усилен. С 1 марта будущего года надзор Федеральной службы судебных приставов распространится также на банки и микрофинансовые организации.

Напомним, еще в 2017 году заработал закон, регламентирующий процедуру взыскания долгов. Все официальные коллекторские агентства сегодня включены в реестр Федеральной службы судебных приставов.

Если агентства в списке нет, оно не имеет права работать. В будущем году в этот реестр войдут также банки и МФО, чьи сотрудники работают с неплательщиками.

«В действующем законодательстве установлены правила, которыми должны руководствоваться лица, занимающиеся взысканием просроченной задолженности, — напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Например, ограничение количества звонков. Нельзя звонить третьим лицам. И многое другое».

За нарушение предусмотрены штрафы. Например, как рассказали в ФССП России, недавно в Красноярске представители банка незаконно взыскивали долг с местной жительницы по ничтожному кредитному договору, за что были привлечены судебными приставами к административной ответственности.

Если коллектор начнет звонить должнику по ночам, то оштрафовать его может и пристав

«В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю поступило обращение представителя 75-летней гражданки, заключившей договор с одним из банков, — рассказывают в пресс-службе ГУ ФССП по Красноярскому краю. — Как выяснилось, на момент заключения кредитного договора гражданка являлась недееспособной, поэтому решением суда сделка, заключенная между ней и банком, была признана ничтожной. Однако представители кредитной организации, несмотря на это, продолжали осуществлять действия по возврату задолженности».

Кроме того, продолжают приставы, банкиры неправомерным способом, без согласия и ведома должницы, получили телефонный номер ее представителя и систематически названивали ему. «По результатам рассмотрения административного дела организация была оштрафована на 100 тысяч рублей», — сообщают в службе судебных приставов.

Кстати, недавно в Уголовном кодексе появилась специальная статья для коллекторов, нарушающих правила работы. На скамью подсудимых коллектора могут отправить, например, за угрозы должнику. Естественно, что в таком случае решение по делу будет выносить суд.