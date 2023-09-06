Кассационный суд подтвердил, что приставы могут сами наказывать коллекторов

Владислав КуликовСудебные приставы вправе самостоятельно наказывать коллекторов за нарушения. Такое принципиально важное разъяснение сделал Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Некоторое время назад соответствующие изменения были внесены в закон. Однако, судя по всему, еще не все практики осознали: теперь необязательно вести коллектора-нарушителя в суд. Поэтому требуются специальные напоминания.

В одном из конкретных дел суд отменил решение приставов, посчитав, что они не вправе штрафовать коллекторов. Кассационный суд подчеркнул: такие выводы «основаны на неправильном толковании процессуальных норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Кстати, в ближайшее время контроль за практикой взыскания долгов в стране будет резко усилен. С 1 марта будущего года надзор Федеральной службы судебных приставов распространится также на банки и микрофинансовые организации.

Напомним, еще в 2017 году заработал закон, регламентирующий процедуру взыскания долгов. Все официальные коллекторские агентства сегодня включены в реестр Федеральной службы судебных приставов.

Если агентства в списке нет, оно не имеет права работать. В будущем году в этот реестр войдут также банки и МФО, чьи сотрудники работают с неплательщиками.

«В действующем законодательстве установлены правила, которыми должны руководствоваться лица, занимающиеся взысканием просроченной задолженности, — напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Например, ограничение количества звонков. Нельзя звонить третьим лицам. И многое другое».

За нарушение предусмотрены штрафы. Например, как рассказали в ФССП России, недавно в Красноярске представители банка незаконно взыскивали долг с местной жительницы по ничтожному кредитному договору, за что были привлечены судебными приставами к административной ответственности.

Если коллектор начнет звонить должнику по ночам, то оштрафовать его может и пристав

«В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю поступило обращение представителя 75-летней гражданки, заключившей договор с одним из банков, — рассказывают в пресс-службе ГУ ФССП по Красноярскому краю. — Как выяснилось, на момент заключения кредитного договора гражданка являлась недееспособной, поэтому решением суда сделка, заключенная между ней и банком, была признана ничтожной. Однако представители кредитной организации, несмотря на это, продолжали осуществлять действия по возврату задолженности».

Кроме того, продолжают приставы, банкиры неправомерным способом, без согласия и ведома должницы, получили телефонный номер ее представителя и систематически названивали ему. «По результатам рассмотрения административного дела организация была оштрафована на 100 тысяч рублей», — сообщают в службе судебных приставов.

Кстати, недавно в Уголовном кодексе появилась специальная статья для коллекторов, нарушающих правила работы. На скамью подсудимых коллектора могут отправить, например, за угрозы должнику. Естественно, что в таком случае решение по делу будет выносить суд.

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