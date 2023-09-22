Картаполов: осенний призыв в 2023 году пройдет по прежним правилам

В России осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдет в обычном режиме. Об этом заявил депутат, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в пятницу, 22 сентября.

По его словам, призывники будут получать бумажные повестки в военкомат, однако штраф за неявку туда без уважительной причины с октября вырастет.

«Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними. Основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме», — сообщил депутат в беседе ТАСС.

Картаполов отметил, что повестки в электронном виде до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме, дублируя письменную форму.

Осенний призыв 2023 года начнется 1 октября и закончится 31 декабря. При этом для тех, кто живет в сельской местности и участвует в полевых работах, призыв начнется с 15 октября, а для жителей отдельных регионов Крайнего Севера (например, ЯНАО и Коми) — с 1 ноября.

Как заявило 19 сентября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, единый реестр воинского учета полноценно введут в работу не раньше 2025 года. Отмечалось, что помимо инфраструктуры, каналов связи и их защиты, для создания реестра необходимы «временные и материальные затраты». При этом пилотный проект реестра будет запущен до конца 2023 года, но в данном случае речь идет о базе данных для одного-двух регионов РФ.

Госдума 11 апреля приняла закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных, а также введение электронных повесток. На следующий день его одобрил Совфед. Документ вступил в силу 14 апреля.