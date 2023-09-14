Кто из предпринимателей перевел активы обратно в Россию

Российский бизнес начинает возвращать активы в страну, но темпы пока скромные. За прошедшие полтора года — с февраля 2022-го — граждане репатриировали активы на сумму более $50 млрд, подсчитал Bloomberg. В основном речь идет о крупных компаниях, например, о производителе строительной техники UMG или медицинском холдинге MD Medical Group Игоря Шилова и Марка Курцера с Кипра в Россию. Но их примеру следуют и другие россияне. Подробности — у Дарьи Фоменко.

Российским предпринимателям не стоит цепляться за прошлое — так в феврале говорил президент Владимир Путин. Столкнувшись с «волчьими повадками Запада», отечественный бизнес обязан вернуться на родину, в Россию, перестроить свою жизнь, работу и инвестировать все капиталы в страну, а не за ее пределы, подчеркивал он.

Проблемы — от заморозки активов до отказов в обслуживании в банках — у россиян за рубежом начались как раз за год до этого, в феврале 2022-го. Плюс частичная приостановка соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. На этом фоне возвращение капиталов на родину нельзя назвать добровольным, уверен партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

Bloomberg: российские бизнесмены перевели из Европы в Россию активы на $50 млрд

«Можно начать с недружественной политики самих банков, которые отказывали в открытии счетов или требовали от россиян уйти из организаций. Кроме того, непонятно, что делать в ситуации, когда Россия приостановила соглашение об избежании двойного налогообложения. Так, есть риск, что начнутся проверки происхождения этих денег, поскольку также прекратился обмен налоговой информацией.

Если посмотреть на депозитные ставки в России, то они выше, но в любом случае нигде в мире они, как правило, не догоняют инфляцию, поэтому тут задача действительно хотя бы сохранить эти деньги. Думаю, если сравнивать ставки по депозитам в странах Европейского союза и в так называемых дружественных, то в дружественных они выше, но все равно недостаточно высоки, чтобы на этом что-то заработать».

Виктор Рашников перевел свою долю в ММК c Кипра в Россию

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В числе тех, кто решился на перерегистрацию активов в первых рядах, были бывший генеральный директор компании «Фосагро» Андрей Гурьев и председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников, пишет Bloomberg. Они перевезли семейные владения из Швейцарии и Кипра в Россию. Оба находились в санкционных списках. Те бизнесмены, которые под ограничения не попали, предпочитают перевозить активы не на родину, а в так называемые дружественные страны, например, владелец НЛМК Владимир Лисин перерегистрировал компанию в Абу-Даби.

Пока, впрочем, масштабы миграции активов не стоит переоценивать, говорит доцент Финансового университета при правительстве Олег Комолов: «Одних только прямых инвестиций за рубежом более чем на $350 млрд. Если брать портфельные и прочие инвестиции, под $1 трлн, поэтому $50 млрд — заметная сумма, может быть, это первый шаг, но все же не стоит его переоценивать. Это не чисто российская уникальная ситуация.

Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию

Уже давно в условиях такой деглобализации мировой экономики многие инвесторы начинают репатриировать капиталы, выводить в национальные юрисдикции. Но опять же вопрос, превратится ли этот капитал в прямые инвестиции, не получится ли так, что эти деньги просто вольют в покупку ценных бумаг и будут стимулировать материально необоснованный рост Московской биржи, что приведет к формированию «пузырей» и к финансовому кризису в российской экономике».

Причем и отток капитала из России вырос. Как выяснил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в 2022 году речь шла о $243 млрд. В этом году показатели гораздо скромнее. Но желающих продолжить экспансию за рубеж не меньше, уверен руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский:

«Миграция капитала в Россию или в дружественные страны действительно усилилась небывалыми темпами. Но если мы берем качество этих денег, то в основном они «старые».

Обратный отток капитала после мятежа увеличился сильнейшим образом. Мы с вами даже увидели, как курс резко пошел вверх. «Свежие» деньги начали, наоборот, выходить отсюда».

При этом возможностей у отечественного бизнеса за рубежом остается все меньше, говорят собеседники “Ъ FM”. И вполне возможно, что репатриация активов будет продолжаться. Это подтверждают и цифры: только с начала этого года в российские офшоры пришли 115 компаний, а в целом за все время их накопилось чуть больше 250.