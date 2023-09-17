«Капитализм как идеология серьезно ранен»

Как СМИ «хоронили» мировую финансовую систему после кризиса 2008 года

15 лет назад разорился один из системообразующих банков США Lehman Brothers с долгами на $619 млрд, что стало крупнейшим банкротством в истории страны и отправной точкой мирового финансового кризиса. Что СМИ разных стран писали о причинах и последствиях Великой рецессии — в материале «Ъ».

«Величайшая капиталистическая страна в истории теперь зависит от чужого капитала, чтобы выжить. В таких обстоятельствах западная демократия начинает ощущать себя роскошью под угрозой. Мы можем размахивать баннерами о «жизни, свободе и стремлении к счастью», но они, как правило, написаны мелким шрифтом «Сделано в Китае»» (британская The Daily Telegraph от 22 июля 2011 года).

«Кризис обнажил недостатки капиталистической моральной системы. В некотором смысле финансы — это кредитные отношения, а они обусловлены моральными основами общества. Некоторые люди проявляют недобросовестность, вредят общественным интересам…. С 1980-х годов капиталистическое общество претерпело ряд изменений, но основные его противоречия не изменились, сама система — проблема. Это соответствует старой китайской поговорке: «ничто не меняется, не отходя от своих истоков», которая подтверждает правильность рассуждений Маркса и укрепляет нашу уверенность и решимость идти по пути социализма с китайской спецификой» (китайская Economic Daily от 27 августа 2009 года).

«Люди в целом потеряли веру в свободный рынок, западный демократический порядок. Слава Богу, они еще не перевели свою веру, как это было в 1930-х годах, на путь тоталитаризма. Они просто стали мрачными и подозрительными. И задают простой вопрос: «Какая мне от этого польза?», не слыша хорошего ответа» (британская The Daily Telegraph от 22 июля 2011 года).

«Капитализм находится в структурном кризисе, который он переживает каждые 70–80 лет. Трудно ответить на вопрос: «Будет ли этот кризис последним для капитализма?» Однако он положил конец высказанному в 90-е годы тезису о том, что «системой, наиболее подходящей для человеческой природы, является капитализм»… Мировая капиталистическая система больше не кажется возможной эволюционировать в государство всеобщего благосостояния» (турецкая Aksam от 9 августа 2011 года).

«Неолиберальная теория больше не имеет под собой никакого основания. Ее слабости и пробелы в логике слишком велики и очевидны… Она не предвидела, что страсти отдельных людей приведут всю систему на грань краха. Но мир находится в именно таком кризисе уже три года: он стоил миллионам людей рабочих мест, поставил страны на грань банкротства и вызвал серьезные социальные издержки. После краха Lehman мир стал менее социальным… Сейчас даже ООН считает, что права человека находятся под угрозой» (немецкий Der Spiegel от 19 сентября 2011 года).

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«Капитализм как идеология серьезно ранен»

Как СМИ «хоронили» мировую финансовую систему после кризиса 2008 года 15 лет назад разорился один из системообразующих банков США Lehman Brothers с долгами на $619 млрд, что стало крупнейшим банкротством в истории страны и отправной точкой мирового финансового кризиса. Что СМИ разных стран писали о причинах

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