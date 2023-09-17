Шмелева ТатьянаС сентября российским автовладельцам начинают приходить уведомления ФНС о необходимости уплатить имущественные налоги, в том числе и транспортный. О том, как он рассчитывается и кто может быть от него освобожден, рассказала «РГ» руководитель Налогового бюро Палаты налоговых консультантов Ирина Загорулько.

На какие транспортные средства распространяется данный вид налога?

Если на физлицо зарегистрировано транспортное средство, оно автоматически является плательщиком транспортного налога. Транспортными средствами являются не только автомобили, но и воздушные и водные транспортные средства, снегоходы, мотосани, подчеркнула Загорулько.

Когда приходит транспортный налог и каковы сроки его уплаты?

До 1 декабря 2023 года плательщикам транспортного налога — физлицам необходимо уплатить налог за 2022 год. Это делается на основании уведомления, которое налоговый орган должен направить не позднее 20 октября 2023 года с расчетом налоговой базы и указанием размера налога, подлежащего уплате, а также срока его уплаты.

Как рассчитывается транспортный налог?

Загорулько объяснила, что транспортный налог рассчитывается как произведение следующих составляющих:

1. Налоговая база, которая зависит, например, от мощности двигателя (для автомобилей, прочего транспорта с двигателем).

2. Налоговая ставка, устанавливаемая в субъектах РФ.

3. Период расчета налога (весь год или определенное число месяцев).

4. Повышающий коэффициент (для дорогих автомобилей).

Какие категории граждан могут не платить транспортный налог?

Так, например, в Москве, не уплачивают налог, в частности, ветераны и инвалиды боевых действий, ВОВ, инвалиды I и II групп, один из родителей в многодетной семье.

Все указанные лица, кроме родителя в многодетной семье, могут не платить транспортный налог только в отношении одного автомобиля с мощностью двигателя до 200 л. с., на родителей в многодетной семье ограничение по мощности двигателя не распространяется.

Одновременно, если легковой автомобиль имеет мощность двигателя до 70 л. с. включительно или только электрический двигатель, физлица, на которых такие автомобили зарегистрированы, также освобождаются от уплаты транспортного налога.

Льготы распространяются только на автотранспорт.

Как быть с дорогими автомобилями?

Загорулько рассказала, что за 2022 год в отношении дорогих легковых авто стоимостью от 10 млн руб. и с года выпуска которых прошло установленное количество лет, включенных в соответствующий перечень легковых автомобилей, размещаемый минпромторгом, налог рассчитывается с повышающим коэффициентом 3. «Он применяется, если модель и марка автомобиля совпадают с указанными в перечне», — отметила она.