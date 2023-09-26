Наталья КозловаВо всех смыслах полезное разъяснение сделал Верховный суд РФ*, когда рассмотрел спор бывших супругов из Краснодара по поводу кредита, который они взяли в те времена, когда еще были одной семьей, а погасить до развода не успели.

К сожалению, сегодня ни разводами, ни кредитами никого удивить не получится. Браков распадается много, и почти невозможно найти молодую семью, которая могла бы существовать без кредита. Именно поэтому так важно и актуально разъяснение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, сделанное в ходе рассмотрения спора, в котором решался вопрос: кто же из супругов должен погашать общий заем в случае развода.

Любой юрист расскажет: при расторжении брака суд может признать общим долг по кредиту, который взял один из супругов. Именно так и случилось в одной распавшейся семье, где взятый ранее заем в банке оформил на себя муж. Спор заметил портал Право.ru.

Если кредит оформлен на одного из супругов, суд не может сам частично перевести долг на другого. Для этого нужно согласие банка

После развода экс-супруг погасил половину оставшегося долга. Однако бывшая жена отказывалась выплачивать свою часть. Тогда гражданин решил взыскать ее через суд, но столкнулся с трудностями. Проиграв в местных судах, он пошел добиваться правды дальше. И правильно сделал, бывшего супруга услышал только Верховный суд РФ, который, разрешив спор, еще и объяснил, как бывшим супругам рассчитаться по общему кредиту.

История эта началась несколько лет назад, когда гражданин взял в банке в кредит один миллион рублей. И так случилось, что буквально через год его семья распалась.

Оставшийся невыплаченный долг в 826 775 рублей суд при разводе признал общим. И в следующие полтора года гражданин аккуратно погасил примерно половину — 407 546 рублей.

Но вот бывшая жена, как объяснил мужчина в суде, не платила по кредиту сама и отказывалась компенсировать свою часть. Поэтому он потребовал компенсацию половины выплаченной им суммы через суд.

Первая инстанция требования бывшего мужа удовлетворила. Но Краснодарский краевой суд отклонил иск. По мнению апелляции, раз общий долг составляет 826 775 рублей, выходит, на каждого из бывших супругов приходится 413 387 рублей. Получается, что гражданин погашал собственный долг и не может требовать компенсацию у бывшей супруги. Бывшая же супруга не исполняла решение суда и не платила свою половину, сказал краевой суд.

Понятно, что экс-супруг пошел жаловаться дальше. И дошел до Верховного суда.

А ВС, изучив дело, заявил: бывшая жена не является заемщиком по кредитному договору. Суд первой инстанции только распределил общий долг между супругами, а не определил долг каждого из них. Это значит, что апелляция не могла принять решение, что гражданин погашал свою долю: никаких долей никто в этом споре не устанавливал.

Верховный суд напомнил коллегам про статью 39 Семейного кодекса. Там сказано: заемщик по договору вправе требовать от бывшего супруга компенсировать половину затраченных средств. С таким объяснением Судебная коллегия по гражданским делам оставила в силе решение первой инстанции в пользу бывшего мужа.

Юристы объясняют, что такое решение ВС соответствует судебной практике. Обычно суды взыскивают компенсацию из расчета фактически потраченных денег, а отказывают, пока тот, кто требует справедливости, сам не заплатит. Эксперты уточняют: если кредит оформлен на одного из супругов, суд не может сам частично перевести долг на другого. Для этого нужно согласие банка, а там неохотно идут на любое изменение гражданского договора.

В деле муж был единственным заемщиком. Но даже если супруги выступают созаемщиками (чаще всего в ипотечных кредитах), суд не может изменять состав должников и их обязательств, это фактически изменение условий кредитного договора.

Эксперты по семейным спорам подчеркивают: чтобы заранее договориться о семейных расходах, лучше всего заключить брачный договор. Но надо помнить, что банк является стороной кредитного договора. Значит, без его согласия нельзя изменить условия выплаты кредита в брачном договоре или соглашении о разделе нажитого имущества. Зато можно предусмотреть, что должнику по кредиту причитается компенсация. Как это и произошло в нашем споре.

* Определение Верховного суда РФ N 18-КП8-201.