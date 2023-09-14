Юань на ночь

Китайскую валюту можно будет разместить через биржевой овернайт

Юридические лица, имеющие на своих счетах китайскую валюту, получат возможность разместить ее на один день под проценты через биржевую инфраструктуру. Такую услугу — биржевые овернайты — собирается предоставить Тинькофф-банк. Аналогичные продукты сейчас есть только на внебиржевом рынке. Однако маржинальность нового продукта для банков невысока, а компании будут с опаской относиться к нему на фоне высоких валютных рисков и низкой процентной ставки, полагают эксперты.

В Тинькофф-банке рассказали “Ъ”, что запускают новый продукт для бизнеса — биржевые овернайты в юанях. Структурироваться сделки будут с использованием клиринговых сертификатов участия (КСУ), которые эмитирует Национальный клиринговый центр (НКЦ) на базе активов, вносимых участником клиринга в имущественный пул.

Юрлица за юани со своего счета заключают сделку репо, получая КСУ от НКЦ (является центральным контрагентом в сделке). НКЦ размещает полученные денежные средства у профучастников, получая в обеспечение ценные бумаги. На следующий день контрагенты проводят обратные операции — юрлица получают юани с учетом накопленных процентов, возвращая КСУ в НКЦ, а профучастники рассчитываются с НКЦ, получая обратно размещенные ценные бумаги.

«Это один из наиболее ликвидных и безопасных инструментов для размещения юаней на сегодняшний день. Все сделки проходят под обеспечение и осуществляются при участии центрального контрагента»,— поясняет руководитель направления «Тинькофф Инвестиции для бизнеса» Евгений Наумов.

В настоящее время ставки по инструменту оцениваются в размере 0,5–1% годовых, однако по мере роста спроса на продукт они могут вырасти, считают в банке.

Вместе с тем, отмечает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, «значительную часть вырученных юаней держат на счетах в банках-нерезидентах, чтобы с этих же счетов быстро направлять их на расчеты с зарубежными контрагентами». Поэтому внутренние короткие маржинальные продукты в юанях — «это способ воздействовать на ситуацию и мотивировать предприятия к зачислению выручки на счета в российских банках», считает эксперт.

Сейчас на рынке предлагают преимущественно внебиржевые овернайты на валюту. «Возможность размещать свободные остатки в юанях есть среди биржевых инструментов, но они менее доступны для широкого круга компаний»,— уточняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Интерес к таким инструментам со стороны корпоративных клиентов банков подтверждают на Московской бирже. «Сегодня юань занимает 3–5% от общего объема операций репо с потенциалом роста до 20%»,— поясняет директор департамента денежного рынка биржи Сергей Титов.

Расширение рыночных инструментов для держателей юаней — «позитивный процесс», признают опрошенные “Ъ” участники рынка.

Однако маржинальность продукта для банков пока невысока, а компании будут с опаской относиться к новому инструменту на фоне валютных рисков, уточняют собеседники “Ъ”. «Интерес к инструменту будет зависеть от уровня доходности по нему, которая должна покрывать риск изменения валютных курсов в краткосрочном периоде. Инструмент может быть более востребован в период стабилизации валютного рынка, а при повышенной волатильности он повышает риск от резких колебаний обменных курсов»,— полагает Владимир Евстифеев.

Объемы торгов валютой в августе на Московской бирже оказались максимальными с февраля 2022 года

Ключевое преимущество таких операций — короткие сроки, поскольку средства, необходимые для расчетов, игроки не будут размещать на среднесрочных депозитах. Сдерживающий же фактор — заявленные ставки. «Они очень низкие и могут просто не покрыть издержки, связанные с трансграничными переводами средств»,— подчеркивает господин Беликов. Но, чтобы повышать ставки, у банков должны быть устойчивые и доходные направления размещения юаней. А с этим, уточняет эксперт, сохраняются сложности, потому что, в отличие от сферы внешнеэкономических расчетов, «какого-то юаневого бума в российском банковском секторе пока не произошло».

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