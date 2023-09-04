Компании не спешат привлекать средства по новым ставкам

После июльского всплеска активность на долговом рынке в августе снизилась. За месяц эмитенты привлекли 553 млрд руб., из которых две трети пришлось на размещения одну структуру. Многие компании взяли паузу после решения ЦБ резко повысить ставку. По мере адаптации и прояснения дальнейших планов регулятора, отмечают эксперты, активность вырастет, в частности, в валютных облигациях.

По оценке агентства Cbonds, в августе было проведено 142 размещения облигаций российских компаний на общую сумму почти 553 млрд руб., что более чем на 10% ниже показателя предыдущего месяца, но на 20% выше результата аналогичного периода 2022 года.

Свыше двух третей всего объема пришлось на восемь выпусков облигаций «Газпром капитала» с плавающим купоном общим объемом 300 млрд руб. Без учета этих выпусков, как отмечает старший вице-президент офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич, итоговый объем размещений будет ниже уровня августа 2021 года на 13,4% (годом ранее результаты также были аномально высокими из-за большого числа нерыночных сделок).

Невысокая активность эмитентов, без учета «Газпром капитала», связана с традиционным сезонным фактором, а также с неожиданным для всех решением Банка России поднять ставку с 8,5% до 12%. Этот шаг кардинальным образом повлиял на активность как эмитентов, так и инвесторов.

«До решения ЦБ активность и так была снижена в силу отпускного сезона,— отмечает руководитель департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Денис Леонов.— После 15 августа и до последнего времени облигационный рынок находится в поиске консенсуса по дальнейшему видению денежно-кредитной политики».

Резко изменились и инвестиционные предпочтения инвесторов. Как отмечает управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, банки не готовы приобретать корпоративные бумаги с фиксированной ставкой, но охотно идут в инструменты с плавающим купоном, нивелирующими процентный риск. «Эмитенты не готовы сейчас привлекать финансирование по плавающей ставке с учетом высокой степени неопределенности и опасений дальнейшего роста базисных ставок»,— отмечает господин Джабаров.

Вместе с тем полного закрытия рынка после решения ЦБ по ставке не произошло, небольшие компании продолжили размещения. «Несмотря на волатильность рынка, размещения все равно проходят, и проходят успешно, но при этом спрос в основном представлен только со стороны инвесторов—физических лиц, поэтому большинство размещений нацелены на привлечение розничного спроса»,— отмечает Денис Леонов.

Частные инвесторы традиционно активны в размещениях бумаг третьего эшелона и высокодоходных облигаций. Главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак обращает внимание, что в августе третий эшелон был представлен тремя эмитентами различных отраслей (машиностроение, транспорт, IT), которые разместили трехлетние займы со спредами к G-кривой ОФЗ в пределах 215–285 б. п., а также небольшой энергетической компанией (ТГК-14), разместившей пятилетний заем со спредом 375 б. п.

Участники рынка считают, что августовское решение ЦБ и комментарии его представителей по поводу дальнейших шагов по ставке будет сдерживать активность эмитентов. «Участники рынка еще не адаптировались к новой ситуации, и требуемая переоценка доходностей в корпоративном сегменте еще не завершилась, так как корпоративные выпуски обычно реагируют на изменения процентных ставок с некоторым временным лагом»,— отмечает Татьяна Амброжевич.

Денис Леонов ждет большей определенности по ставке по факту очередного заседания совета директоров Банка России 15 сентября. Поэтому он позитивно смотрит на перспективы размещений до конца года. «По завершении адаптации возможно дальнейшее снижение ликвидности и повышение доходности по всей длине кривой. Но как показывает статистика, рано или поздно рынок оживает, и эмитенты и инвесторы возобновляют активность, но уже в новых условиях»,— отмечает госпожа Амброжевич. Александр Ермак ждет роста активности эмитентов в сегменте облигаций с плавающей ставкой или в дружественных иностранных валютах.