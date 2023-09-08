Кирилл КаштановИнтерес к трехмесячным вкладам в августе значительно вырос и уже опередил спрос на годовые, до того занимавшие лидирующую строчку. Осенью же такая тенденция сохранится, и доля краткосрочных депозитов увеличится еще больше в случае дальнейшего повышения Банком России ключевой ставки. Об этом сообщили опрошенные «Российской газетой» эксперты и представители отрасли.

По данным сервиса Банки.ру, заинтересованность в трехмесячных депозитах в августе существенно выросла — на четыре процентных пункта, достигнув 30% от всех депозитов. Увеличение интереса к таким банковским продуктам аналитики наблюдают уже второй месяц подряд и связывают его с ожиданием гражданами дальнейшего повышения ключевой ставки и маркетинговых акций от банков перед Новым годом. Доля трехмесячных вкладов за этот период выросла на шесть процентных пунктов, тогда как вклады сроком в год лидерскую позицию потеряли, опустившись с 30% в июне до 25% в августе. Что же касается депозитов сроком на шесть месяцев, они продолжают удерживать чуть более 20% и по-прежнему остаются на третьей позиции, следует из аналитического исследования Банки.ру, которое есть в распоряжении «РГ».

Основной интерес вкладчиков теперь полноценно сфокусирован на трехмесячных вкладах, констатируют аналитики и ожидают сохранения подобной тенденции до середины ноября. При этом уже с конца сентября может начаться рост интереса к еще менее продолжительным вкладам — сроком в один месяц.

«Доля краткосрочных вкладов и накопительных счетов в дальнейшем будет полностью определяться конъюнктурой ставок», — рассказал «РГ» директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Пока что риторика регулятора позволяет рассчитывать на постепенное сближение ставок по краткосрочным и долгосрочным инструментам, добавил он.

Тенденция на повышение интереса к краткосрочным вкладам и приоритетное увеличение ставок по ним продолжится в случае дальнейшего увеличения Банком России ключевой ставки, рассказали «РГ» в пресс-службе ВТБ. Если такое произойдет, депозиты с небольшим сроком займут более половины всех привлекаемых средств, тогда как еще в июле 2023 года на краткосрочные вклады приходилось всего 24% против 58% среднесрочных. «Российской газете» также сообщили, что повышенная доходность по таким депозитам стимулировала появление интереса у клиентов к ним.

«Скорее всего, текущая тенденция на сберегательном рынке будет продолжаться до тех пор, пока стратегия Центрального банка будет направлена на сдерживание инфляции» — поделились в пресс-службе банка.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк, в свою очередь, отметила, что средняя максимальная ставка по вкладам на срок до трех месяцев за август увеличилась на три процентных пункта, то есть с 6% до 9%. В то же время изменения по депозитам на срок более одного года оказались не так велики и составили всего 0.8 процентного пункта, поднявшись с 8,7% до 9,5%, следует из данных ЦБ.

Изменения условий коснулись, главным образом, трехмесячных депозитов, поскольку игрокам сберегательного рынка сейчас достаточно сложно прогнозировать политику регулятора на ближайших заседаниях, указали в пресс-службе ВТБ. Уклеин также пояснил, что ставки по долгосрочным вкладам изменились не так сильно, поскольку банки опасаются ущерба для маржи, который может возникнуть в случае быстрого снижения ключевой ставки по аналогии с 2015 и 2022 годом.

По мнению Ващелюк, в текущей ситуации есть смысл отдать предпочтение краткосрочным вкладам, поскольку шанс того, что ставки после их закрытия окажутся ниже, минимален. Во-первых, сохраняется неопределенность по поводу дальнейших действий ЦБ. Более вероятно сохранение ключевой ставки, но нельзя исключать и ее рост, а значит — и более привлекательную доходность. Во-вторых, такие депозиты интересны в условиях повышенной неопределенности и волатильности на валютном рынке.

Интерес к краткосрочным, особенно к трехмесячным, депозитам останется по-прежнему высоким и может дополнительно вырасти, прогнозирует Ващелюк. Но так как вклады на один-два месяца представлены в продуктовых линейках не всех банков, в случае повышения ключевой ставки рост спроса возможен все-таки по накопительным счетам. Поэтому следует помнить, что процентные ставки по ним не являются фиксированными и могут быть изменены банком по его усмотрению.

По словам заместителя председателя правления Банка «ДОМ.РФ» Алексея Косякова, в 2023 году интерес со стороны клиентов повысился именно к долгосрочным сбережениям. Они составляют 43% от всего привлечения в период с января по август 2023 года. Если быть точнее, 30% в Банке «ДОМ.РФ» приходятся на годовые вклады, 11% — на те, что сроком на три года, и по 1% — на депозиты срочностью полтора и два года. Вторым же по популярности является срок шесть месяцев (29%) и совсем рядом расположились трехмесячные вклады. Их доля в банке равна 28%, отметил эксперт Косяков. В свою очередь, такая небольшая разница между депозитами подтверждает возросший к ним интерес.

Средний чек вкладов при сроке три и шесть месяцев — 657 тыс. руб. И несмотря на резкий рост ставок по краткосрочным депозитам, вкладчиков все еще привлекает высокая доходность для длинных сроков размещения. Как отметил Косяков, большинство граждан, разместивших средства на долгий срок, предпочли вклад без возможности пополнения и снятия с максимальными ставками и при условии выплаты процентов в конце срока.