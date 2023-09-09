Кирилл КаштановКитайская валюта опустилась по отношению к доллару до минимума за последние 16 лет. Связано это с восстановлением экономики после локдаунов, сокращением инвестиций США в КНР и расхождением в их денежно-кредитной политике. Об этом рассказали опрошенные «РГ» эксперты.

Впервые с декабря 2007 года курс доллара на международном рынке Forex поднялся до 7,33 юаня. С начала года китайская валюта ослабла уже на почти на 6,4%. И если первые пять месяцев она практически не выходила за пределы психологического уровня в 7 юаней за доллар США, то к концу июня курс достиг уже 7,25, после чего на некоторое время стабилизировался.

«Китайская экономика восстанавливается не так быстро после снятия локдаунов, как можно было полагать. Поэтому ЦБ Китая вводит разные меры поддержки, в частности, снижает ставки», — объяснил «РГ» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Народный Банк Китая (НБК) в августе опустил ключевую ставку на 15 базисных пунктов — с 2,65 до 2,5%. Такое решение принято для восстановления экономики и поддержки деловой активности и спроса за счет более доступных кредитов. В свою очередь, ФРС — регулятор США — ключевую ставку повысил в одиннадцатый раз с начала прошлого года. Теперь она находится в диапазоне 5,25-5,5%, что является самым высоким уровнем за последние 22 года. Таким образом, экономика США предлагает более высокие ставки по облигациям, повышая тем самым спрос на свою валюту.

«В США процентная ставка держится на высоком уровне, что давит на курс юаня, наряду с прямым сокращением инвестиций США в КНР на фоне геополитического противостояния. Пока явных предпосылок для изменения этой тенденции не прослеживается», — отметил эксперт Короев.

При этом дополнительное давление на китайскую валюту оказывают последние макроэкономические данные, которые оказались хуже ожиданий, констатировал главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. «Мер поддержки, применяемых НБК, не хватает для стабилизации юаня и перехода его к укреплению, а данная мера лишь сдерживает ослабление китайской валюты. В результате жесткая денежно-кредитная политика и слабость китайской экономики привели к выходу юаня на многолетние минимумы», — рассказал аналитик.

Зварич также подчеркнул, что снижение юаня идет параллельно с ростом доллара к основным мировым валютам. Во-первых, инвесторы опасаются, что ФРС будет дольше, чем ожидалось, удерживать высокие уровни ставок. Во-вторых, баланс регулятора сокращается, что снижает долларовую ликвидность и доступность денег для предприятий. В такой ситуации рост доллара является обоснованным, добавил главный аналитик «Банки.ру».

Что же касается российской экономики, то ослабление юаня не окажет на нее существенного эффекта. «Для нашей экономики это пока не очень критично. Несмотря на формальное обновление максимумов, курс доллара против юаня все же немногим выше уровней, которые фиксировали в 2019, 2020 и 2022 годах», — отмечает Короев из «БКС Мир инвестиций».

«Что же касается российских вкладчиков, хранящих деньги в юанях, то для них подобная динамика означает, что юань менее активно укрепляется к рублю, чем доллар при ослаблении национальной валюты», — пояснил в свою очередь Зварич.

Тем не менее, ставки по юаневым вкладам по-прежнему превосходят долларовые, что позволяет частично компенсировать негативный эффект ослабления. При этом китайская валюта не несет на себе таких инфраструктурных рисков, которые присущи валютам недружественных стран и, в частности, доллару США.