Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года достигнет рекордных значений и превысит 2,6 трлн руб., считают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Исследование агентства есть в распоряжении «Ъ».

По данным экспертов, к концу первого полугодия в российских банках значительно вырос процентный и комиссионный доход, при этом часть дохода сформирована прибылью от валютных операций. Одновременно кредитные организации продолжают наращивать резервы по кредитным убыткам.

Как сообщал Центробанк, прибыль российских банков за первое полугодие составила 1,7 трлн руб., что стало абсолютным рекордом. Это выше, чем прибыль кредитных организаций за весь 2020 год (1,6 трлн руб.), и соразмерно прибыли за 2019 год (1,7 трлн руб.). Последний рекорд по годовой прибыли был установлен в 2021 году — 2,36 трлн руб.

Как отмечал «Ъ», несмотря на общий рост прибыли банковского сектора в июле, многие крупные кредитные организации ухудшили результаты. Так, прибыль Альфа-банка упала почти в 17 раз, а ВТБ — в 19.