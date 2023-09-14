Эксперт предрек WhatsApp блокировку в РФ из-за новой функции

WhatsApp запустил функцию создания каналов: мессенджеру грозит блокировка Читать iz.ru в yandexzen yandexnews Озвучить текст Выделить главное вкл выкл

Вместе с запуском каналов в WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сама компания Meta может столкнуться в России с целым рядом проблем, в том числе с блокировкой приложения в стране. Об этом 14 сентября заявил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

О том, что в мессенджере WhatsApp добавили функцию создания каналов, сообщалось накануне. Сейчас она работает более чем в 150 странах, а к концу 2023 года должна стать доступна всем пользователям.

«Запуская каналы в WhatsApp, компания Meta получает много проблем в России, потому что, по сути, мессенджер становится распространителем информации, а значит, к нему будут применяться соответствующие требования. Думаю, что полная блокировка приложения в РФ не за горами, поскольку Meta не будет выполнять эти требования, так как официально в России она не работает», — считает Черноусов.

Вместе с тем он отметил, что возможная блокировка WhatsApp практически никак не отразится на российских пользователях, так как подавляющее большинство из них уже перешли к конкурентам, тому же Telegram.

6 сентября ведущий UX/UI-дизайнер Лиги цифровой экономики Илья Аваков рассказал, что изменение дизайна интерфейса WhatsApp, анонсированное ранее для платформы Android, может быть первым шагом к более глобальным изменениям, например редизайну логотипа.

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Эксперт предрек WhatsApp блокировку в РФ из-за новой функции

WhatsApp запустил функцию создания каналов: мессенджеру грозит блокировка Читать iz.ru в Озвучить текст Выделить главное вкл выкл Вместе с запуском каналов в WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской)

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