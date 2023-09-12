МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Полностью отказываться от плавающего курса рубля не стоит, однако необходимость скорректировать монетарную политику ЦБ есть, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума заявил, что никто не будет делать «резких движений» в нынешней ситуации с курсом рубля.

«К полному отказу от плавающего курса вряд ли стоит возвращаться, однако скорректировать монетарную политику с учетом санкционных рисков было бы разумно. Тем более что юанизация российской экономики и солидные запасы юаней в ФНБ позволяют регулятору совершать интервенции на валютном рынке», — отметил эксперт, пояснив, что фиксация курса в открытой экономике чревата оттоком капитала и утратой международных резервов.

«В относительно спокойных условиях на валютном рынке применение инфляционного таргетирования вполне оправданно. Однако рост турбулентности валютного рынка делает необходимым вмешательство государства, чтобы избежать кризиса валютной ликвидности», — продолжил аналитик.

Причем дестабилизацию курса рубля, по его словам, логично «лечить» не таким мощным «лекарством», как резкий рост ключевой ставки, а более щадящими для экономики валютными интервенциями. «Также следует подумать над возвращением к обязательной продаже определенной доли валютной выручки экспортерами. Кроме того, видимо, придется ужесточить меры валютного регулирования», — добавил Осадчий.

Наконец, по его словам, в пересмотре нуждается и бюджетное правило, которое показало свою «явную несостоятельность» в августе. «Во время обвала рубля, согласно бюджетному правилу, необходимо было покупать валюту, тем самым усиливая обвал рубля», — пояснил аналитик.