Эксперт Хазанов: введение экспортных пошлин поможет стабилизации курса рубля

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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рациональное зерно в введении экспортных пошлин на широкий круг продукции есть, ведь это может помочь стабилизировать курс рубля и опустить его на уровень, приемлемый не только бизнесу, но и простому населению, такое мнение РИА Новости высказал независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что правительство РФ рассматривает возможность ввести экспортные пошлины на широкий круг продукции с привязкой к курсу рубля в четвертом квартале текущего года. Как сообщалось, под пошлины могут подпасть крупнейшие статьи ненефтегазового сырьевого экспорта: металлы, уголь и удобрения. Тем не менее они не коснутся нефти, нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна, а также некоторой продукции машиностроения.

Как считает Хазанов, «рациональное зерно в введении пошлин на широкий спектр экспортной продукции есть». «Ряд компаний как в прошлом, так и в нынешнем году чувствовали себя весьма хорошо», — отметил он. По его словам, среди таких компаний — производители угля и металлов.

«Поэтому государство имеет полное право для сокращения дефицита федерального бюджета временно ввести пошлины на вывоз угля и металлов, учитывая, как их производители неплохо себя чувствуют, даже несмотря на закрытие для них европейского рынка», — пояснил эксперт.

При этом в то же время, по его мнению, можно рассмотреть возможность дифференциации пошлин в зависимости от вида продукции, условий ее выпуска и динамики цен на мировом рынке. «Все-таки одно дело выплавлять чугун, другое – катать арматуру: в обоих случаях число переделов разное и, соответственно, различаются величины издержек», — считает эксперт.

«Зато пошлины, действительно, могут помочь стабилизировать курс рубля и возможно опустить его на уровень, приемлемый не только бизнесу, но и простому населению – ведь многие товары (те же лекарства) завозятся в Россию из-за границы, и любое ослабление национальной валюты приводит к их подорожанию. На мой взгляд, доллар и евро должны стоить 70-75 рублей, тогда и у компаний будут доходы, и обывателям будет полегче», — отмечает он.

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Эксперт Хазанов: введение экспортных пошлин поможет стабилизации курса рубля

МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рациональное зерно в введении экспортных пошлин на широкий круг продукции есть, ведь это может помочь стабилизировать курс рубля и опустить его на уровень, приемлемый не только бизнесу, но и простому населению, такое

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