Эксперт Годдард: от использования доллара отказываются в БРИКС и во всем мире

Деньги

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Отход от использования доллара происходит устойчивыми темпами как в странах БРИКС, так и в целом в мировой экономике, хотя для ускорения этого процесса необходимо проводить дополнительную работу, заявил РИА Новости президент созданной в России компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.

«Было бы прекрасно, если бы БРИКС смог придумать какую-нибудь валюту, обеспеченную золотом. Отход от использования доллара происходит быстро. За последние 20 лет вы видите, что доля глобальных платежей в долларах стабильно снижается. Сейчас становится еще быстрее», — заявил Годдард.

В то же время, по его словам, чтобы по-настоящему уйти от доллара, необходимо принять во внимание несколько аспектов.

«Одним из них является торговый аспект, валюта для торговли. Это самая простая часть всего уравнения. Например, если БРИКС сможет объединиться и в какой-то степени поддержать валюту, возможно, золотыми резервами России, Китая, Индии, кого бы то ни было, вы сможете придумать валюту, что-то вроде валюты в вашем кармане, которую вы можете потратить, но это будет электронная валюта для торговли. Тогда вы сможете очень быстро осуществить значительную долю мировой торговли в этой валюте», — заявил Годдард.

«Более трудная часть» усилий по замене доллара заключается в резервном аспекте валюты, отметил президент Netley Group. Например, большим преимуществом США на данный момент является широта рынка облигаций, объяснил Годдард.

«Я думаю, что один из способов заключается в том, что БРИКС мог бы разработать что-то, с чем можно было бы конкурировать, это была бы технология, которая фактически свяжет рынки облигаций БРИКС. То есть если бы можно было создать валюту БРИКС, обеспеченную золотом, и в то же время связать рынки облигаций всех стран БРИКС и других дружественных БРИКС стран с помощью технологий, тогда можно создать глобальный рынок облигаций невероятной глубины», — заявил предприниматель.

По его словам, сочетание этих двух вещей — стабильной торговой валюты и сильного общего рынка облигаций — может создать потенциал для вытеснения доллара. Этот процесс можно было бы даже ускорить за счет расширения БРИКС, увеличения глубины этих экономических связей.

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